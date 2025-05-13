Самые страшные бытовые фобии, которыми страдает каждый

Забыли, выключили ли свет? Не закрыли ли дверь? Забыли чайник на плите? Добро пожаловать в мир бытовых страхов.

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13. Просроченные продукты

Отравиться продуктами в наши дни очень просто. Несоблюдение технологии производства и консервации приводят к тому, что срок годности на упаковки не всегда совпадает с реальным. Поэтому людям свойственно подозрительно принюхиваться к продуктам, извлеченным из холодильника, перед их непосредственным потреблением.

12. Ванна

Почти каждый забывал про набирающуюся ванну и, замотавшись с домашними делами, упускал момент, когда она начинала переливаться через край. Страх затопить ванную комнату довольно реальный, поскольку есть вероятность затопить соседей, а это уже пахнет крупными тратами.

11. Свет

Кто не забывал выключить свет, выходя из дома? А между тем, включенный свет в течение долгого времени может вызвать короткое замыкание и привести к пожару. К тому же, забыть выключить свет - очень дорогое удовольствие при современных ценах на электроэнергию.

10. Трубы

Выходя из квартиры, вы тщательно закрываете все краны, чтобы те не подтекали. Но некоторые идут дальше и перекрывают стояк из страха, что в квартире прорвет трубу. К сожалению, во многих жилых домах такая угроза действительно имеется.

9. Обогреватель

Обогреватели остаются актуальными даже в век центрального отопления. Чаще всего их ставят у балконной двери, чтобы квартиру не выморозило за ночь. Но уходя из квартиры, их всегда выключают. Кроме вероятности короткого замыкания, есть шанс, что вспыхнут занавески, к которым прибор подвинули слишком близко.

8. Холодильник

Незапертый холодильник грозит вам целым набором неприятностей – это и разморозившаяся морозилка, и испортившиеся продукты, и поломка прибора, и короткое замыкание. Последнее, конечно, страшнее всего. Поэтому уезжая надолго, лучше разморозить холодильник и выдернуть провод из розетки.

7. Окна

Страх оставить окна открытыми, уходя из дома, знаком не только тем, кто живет на первом этаже. Для современных воров высота не проблема, зафиксированы случаи краж с 11 или 12 этажа через форточку. Поэтому окна лучше закрывать. С другой стороны, если ваша квартира приглянется ворам, то закрытые окна их вряд ли остановят.

6. Плита

Один из самых распространенных страхов – забыть что-то на горящей плите. Возможно, вы просто останетесь без ужина и будете вынуждены выгонять запах гари с кухни. А есть возможность, что из-за такой оплошности произойдет утечка газа или пожар.

5. Сигарета

По статистике, 40% пожаров в России происходит из-за халатного обращения с огнем, в том числе – с сигаретами. Чтобы возник пожар, совсем не обязательно курить в постели, достаточно оставить непотушенной сигарету или выкинуть горящий окурок в окно.

4. Дверь с «собачкой»

Раньше этот страх был распространен сильнее, потому что двери с «собачкой» стояли почти у всех. Выйдя из квартиры выкинуть мусор или покурить, человек рисковал так и остаться снаружи, если он оставил ключи дома. Помочь в такой ситуации мог или слесарь, или соседи, у которых могла храниться запасная связка ключей.

3. Утюг

Выйти из дома и забыть выключить утюг – страх почти каждой домохозяйки. Даже с учетом современной техники, которая отключается сама, если долго стоит без движения, фобия продолжает существовать. Такой страх будет постоянно подбрасывать вам мысли «а вдруг» и «а если».

2. Входная дверь

Мысль о незапертой двери настигает, по закону подлости, в паре шагов от метро или остановки. То есть, еще можно вернуться и проверить, но половина пути до работы уже пройдена. Если страх велик, многие решительно поворачивают назад, чтобы подергать ручку двери и успокоиться.

1. Газ

Фобий, связанных с утечкой газа, огромное количество. Люди боятся задохнуться, более того – многие опасаются даже зажечь свет на кухне, не говоря уже об открытом огне, так как есть шанс спровоцировать взрыв газа. Поэтому многие, уезжая на длительный срок, перекрывают вентиль в квартире.