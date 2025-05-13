О том, как правильно ухаживать за смородиной, чтобы она давала хороший урожай, рассказал известный агроном Андрей Туманов, пишет издание aif.ru.

По его словам, урожайность кустов часто снижается из-за отсутствия обрезки. Больные и ветви старше пяти лет быстро теряют способность к активному приросту. Каждую весну их прирост становится короче, кора шелушится, ягоды мельчают. Туманов советует каждый год удалять по два-три старых побега, освобождая пространство для молодых. По его мнению, регулярная формирующая обрезка стимулирует рост новых ветвей с высоким урожаем.

Еще одна проблема низкой урожайности кустов смородины — болезни и вредители. Специалисты выделяют три главных вредителя растения: мучнистая роса, почковый клещ и крыжовниковая огневка. Гусеницы последней проникают внутрь ягоды, оставляя тонкую паутинку и пустоты. Локализовать очаг поражения можно удалением вредителей руками. Грибок мучнистой росы уже в мае поражает кончики листьев, после чего переходит на ягоды: появляются белые очаги, а затем и коричневые. Такие плоды уже в пищу непригодны. Почковый клещ образует вздутые «кочанчики вместо нормальных почек. Если не провести весеннюю профилактику, почки не раскрываются, куст не успевает зацвести.

По словам Туманова, весной кусты нуждаются в азотных удобрениях. Они позволяют листьям и побегам активно расти. После цветения и до осени необходимо вносить фосфорно-калиевые удобрения.

Одним из самых эффективных способов защиты смородины от пересыхания является мульчирование. Мульчу, как правило, раскладывают вокруг основания кустов, создавая защитный круг диаметром до 100 см и высотой слоя до 15 см. Эксперт не советует прижимать мульчу вплотную к стволу. Между ней и корой необходимо оставить зазор около 15 см. В противном случае влага под слоем создаст парниковый эффект, что может привести к загниванию.

На качестве ягод напрямую отражается недостаток влаги. Они становятся мелкими, морщинистыми и опадают еще до сбора. В сухое лето Туманов советует обеспечить дополнительный полив кустов один раз в месяц.

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