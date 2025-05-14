Будут ли изымать ранее приобретенных экзотических животных

Животные, включенные в обновленный перечень запрещенных к разведению, купленные до вступления в силу соответствующего распоряжения правительства, не будут изыматься у их владельцев. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением переутвердил перечень животных, запрещенных к содержанию. В документе перечисляется 121 разновидность, попадающая под ограничение.

"У нас закон обратной силы не имеет. Если у них есть документы о том, что они законно приобрели в свое время этих животных, то никто у них их арестовывать не будет. Те, кто будет этих животных приобретать в собственность после уже, они уже будут нарушителями закона", - сказал Бурматов.

По его мнению, таких животных все равно необходимо передать в реабилитационные центры или зоопарки, так как они не могут нормально жить в многоквартирных домах, частных домах или на даче. Животное может напасть на человека, и тогда владельца привлекут к уголовной ответственности за причинение вреда или смерти по неосторожности, отметил депутат.

Бурматов добавил, что правительство периодически вносит изменения в этот перечень.

"Это судьба любого подзаконного акта, потому что для этого их и принимают, чтобы была возможность в любой момент их откорректировать и исправления расширить. Трагедии продолжают случаться, правоприменительная практика совершенствуется, правительство с учетом этой практики вносит изменения", - рассказал он.

Перечень "запрещенных" животных

В соответствии с перечнем, гражданам РФ нельзя содержать некоторых пресмыкающихся - отдельные виды змей (кобр, мамб, тайпанов и питонов), ящериц (ядозуба и комодского варана) и черепах. В частности, в качестве питомца нельзя держать каймановую черепаху, если размер ее панциря превышает 30 см. Запрет также распространяется на абсолютно всех крокодилов.

Самый обширный класс запрещенных к содержанию животных - млекопитающие. В перечень кабмина попали в том числе большие кошки (вроде льва и ягуара), гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы. Есть в списке и более привычные для России звери - волки, лисы и медведи.

Под запретом также оказалось содержание некоторых водных животных. Среди них есть как млекопитающие (тюлени, моржи, ламантины и китообразные), так и рыбы - скаты, мурены, электрические угри и акулы. В перечне отдельно отмечены морские окуни, чей размер превышает 1,5 м.

В списке кабмина есть и другие животные - птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли), паукообразные (ядовитые пауки вроде черной вдовы и скорпионы) и земноводные (некоторые виды древесных лягушек). При этом запрет на содержание перечисленных животных не распространяется на отдельные случаи, в том числе на работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов.