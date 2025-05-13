Кинолог назвал самые сложные команды для собак
Собакам обычно тяжело освоить команды, предполагающие движения назад, а также на задних лапах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Говоря о командах для собак, их можно разделить на базовые и трюковые. Что касается базовых команд, таких как «Сидеть», «Рядом», «Фу», с ними при правильной дрессировке проблем обычно не возникает. Когда освоены базовые команды, собаководы могут приступать к трюковым – здесь уже есть определенная градация по уровням сложности, и могут возникнуть трудности. По опыту, особенно тяжело даются команды, предполагающие движения назад, а также на задних лапах. Также питомцу, как правило, тяжело освоить действия, которые ограничивают видимость хозяина, например те, что выполняются спиной – животному важен зрительный контакт с человеком. Трудности возникают и с атипичными движениями, например, перекрестом лап», – сказал Голубев.
Он отметил, что любая команда должна быть последовательной и сопровождаться положительным подкреплением.
«За каждое правильное действие необходимо хвалить питомца, выдавать ему лакомство. При этом обучение должно иметь систему: например, если сегодня хозяин запрещает четвероногому другу залезать на диван, а завтра уже разрешает, это внесет путаницу, и воспитание будет неэффективным», – пояснил Голубев.