Кинолог назвал самые сложные команды для собак

Собакам обычно тяжело освоить команды, предполагающие движения назад, а также на задних лапах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Говоря о командах для собак, их можно разделить на базовые и трюковые. Что касается базовых команд, таких как «Сидеть», «Рядом», «Фу», с ними при правильной дрессировке проблем обычно не возникает. Когда освоены базовые команды, собаководы могут приступать к трюковым – здесь уже есть определенная градация по уровням сложности, и могут возникнуть трудности. По опыту, особенно тяжело даются команды, предполагающие движения назад, а также на задних лапах. Также питомцу, как правило, тяжело освоить действия, которые ограничивают видимость хозяина, например те, что выполняются спиной – животному важен зрительный контакт с человеком. Трудности возникают и с атипичными движениями, например, перекрестом лап», – сказал Голубев.

Он отметил, что любая команда должна быть последовательной и сопровождаться положительным подкреплением.