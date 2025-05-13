К каким болезням предрасположены пекинесы

«Многие люди выбирают себе питомца, ориентируясь на его внешность, характер, сложность ухода и содержания. Все перечисленное действительно играет большую роль, так как взятая наобум собака может не подружиться с другими домашними животными или доставить ряд проблем в процессе ежедневных гигиенических процедур», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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Нельзя забывать и про общее здоровье приглянувшейся породы, ведь от него напрямую зависит продолжительность жизни. В нашей статье мы разберем распространенные болезни пекинеса, о которых следует знать всем потенциальным владельцам. Внутри вы найдете их описание, основные симптомы и возможные осложнения.

Характерные особенности породы

Пекинес – это древняя китайская порода, получившая титул императорской собаки. Долгое время ее могли приобрести только правители и их приближенные.

На родине этих питомцев сравнивают сразу с двумя животными: обезьянами (из-за схожего выражения мордочки) и львами (из-за роскошной гривы из длинной шерсти). Их стандарт допускает практически все известные окрасы, кроме печеночного и однотонного белого, обусловленного альбинизмом.

Пекинесы самодостаточны и очень спокойны. Они не склонны выпрашивать внимание, ходить по пятам за владельцем и всячески ему мешать. По этой причине их не пугает периодическое одиночество, что может стать большим плюсом для занятых владельцев.

Какие болезни характерны для пекинесов?

В нашей статье вы найдете 8 наиболее распространенных в породе патологий. Они требуют особого внимания не только со стороны владельца, но и заводчика, так как некоторые из них могут развиваться в результате наследования щенком мутантных генов от своих родителей. При этом предрасположенность к этим болезням не дает стопроцентной гарантии их развития, особенно при соблюдении профилактики.

Брахицефалический синдром (БЦС)

Встречается у всех брахицефалов, то есть собак с укороченным черепом. Такая анатомическая особенность не отменяет стандартный объем мягких тканей в пасти. Он остается ровно таким же, как у пород с более вытянутым черепом. Поэтому имеющийся излишек может перекрывать при вдохе дыхательные пути.

У собак-брахицефалов также сужены носовые ходы и трахея, что мешает нормальному доступу кислорода.

При длительном кислородном голодании могут пострадать мозг и сердце.

При обострении БЦС собака будет шумно дышать и храпеть во сне. Во избежание развития осложнений сразу после обнаружения таких признаков следует обратиться в ветклинику.

Лечение БЦС предполагает удаление излишков мягких тканей, которое проводится под общей анестезией. Дополнительно может быть рекомендована и ринопластика, позволяющая расширить изначально узкие носовые ходы.

Заворот век

При этом нарушении пекинес рискует пострадать от вторичной болезни в виде кератита, а также эрозии и язвы роговицы. Такие осложнения развиваются из-за длительной травматизации завернутым краешком века, где расположены ресницы и шерстинки.

Официальное название заворота век – энтропион. Его можно распознать по обильному слезотечению, нагноению и появлению слизи из глаз, а также поведению собаки. Из-за постоянного раздражения ресницами она будет испытывать сильный зуд, а затем и боль, которые попытается снять с помощью чесания лапами.

Главная причина энтропиона – врожденный излишек кожи. Поэтому лечение строится на его удалении в ходе операции.

Выпадение (пролапс) железы третьего века

Во внутреннем уголке глаза располагается очень важная слезная железа. Она увлажняет глазное яблоко, предупреждает пересыхание слизистой, защищает от внешнего воздействия и способствует удалению инородных тел.

К возможным причинам пролапса у пекинесов относят болезни, из-за которых железа третьего века увеличивается и смещается относительно своего естественного положения. В их число входят хронический конъюнктивит, аллергические реакции и породная предрасположенность.

К симптомам пролапса относятся:

обильное слезотечение;

покрасневшая конъюнктива;

розовато-красная припухлость в уголке глаза.

При отсутствии лечения может начаться нагноение, поэтому пострадавшую собаку нужно показать ветеринарному врачу. Железу вправляют под анестезией. Дополнительно выписывают глазные капли, позволяющие устранить воспаление и предупредить присоединение вторичной инфекции.

Сердечная недостаточность – эндокардиоз

Эндокардиоз – это болезнь, характерная для пекинесов и других пород мелкого и среднего размера. Она сопровождается утолщен

ием и деформацией клапанов сердца. Такое нарушение приводит к нарушению кровообращения, растяжению предсердий и другим сопутствующим сбоям. Совокупность всех этих осложнений принято называть сердечной недостаточностью.

К основным признакам эндокардиоза относятся:

одышка;

кашель;

непереносимость физических нагрузок;

посинение слизистых;

обморочное состояние.

Отсутствие своевременной помощи чревато развитием отека легких и летальным исходом вследствие разрыва стенки предсердий. При диагностированной сердечной недостаточности применяется пожизненная терапия, направленная на подавление симптомов и сдерживание болезни.

Хроническая болезнь почек (ХБП)

Характеризуется постепенным разрушением нефронов – структурных единиц почек. Провоцирует нарушение выделительной функции и постепенный отказ органа.

К возможным причинам хронической болезни почек у пекинесов относят инфекции, дегенеративные изменения, связанные со старением, аутоиммунные нарушения, новообразования, сахарный диабет и отравление нефротоксинами.

ХБП может сопровождаться слабостью, апатией, рвотой, диареей, выпадением шерсти, нарушением координации, судорогами и аммиачным запахом из пасти. Лечению она не поддается, но медикаментозная терапия позволяет замедлить ее течение.

Сухой кератоконъюнктивит (СКК) – синдром «сухого глаза»

Проявляется в уменьшении выработки слезной жидкости и развитием ксероза, то есть сухостью роговицы и конъюнктивы. Оставшись без естественного увлажнения, эпителий на перечисленных частях глаза начинает затвердевать. Это приводит к развитию пигментозного кератита и ухудшению зрения.

СКК может возникать у пекинесов вследствие патологий слезной железы, век и глазного яблока, неврологических болезней и эндокринопатий, а также в результате длительного воздействия сухого теплого воздуха. Нарушение можно распознавать по покрасневшей конъюнктиве, обильному слезотечению и частому прищуриванию.

Лечение СКК направлено на устранение основного заболевания, а также искусственное увлажнение глаза с помощью специальных капель. В запущенных случаях может быть рекомендована операция, задача которой – вернуть необходимую жидкость за счет изменения протока слюнной железы, расположенной рядом с ухом.

Прогрессирующая атрофия сетчатки

Это заболевание лечению не поддается и вызывает у пекинесов слепоту. Ее развитию способствует постепенное разрушение палочек и колбочек – фоторецепторов внутри сетчатки, ответственных за зрение в ночное и дневное время, а также распознавание разных цветов.

Прогрессирующая атрофия сетчатки развивается либо в зрелом возрасте, либо при наступлении юности. Поначалу собака может натыкаться на предметы или просто вести себя неуверенно в сумерках, особенно при нахождении в новом для нее месте. При запущенной форме зрачок будет расширенным даже при солнечном свете, а цвет глаза изменится на желтый или серебристый.

Болезни зубов пекинеса

Как правило, развиваются при слишком редкой чистке зубов или отсутствии этой важной процедуры в принципе. При плохой гигиене в пасти собаки скапливается зубной налет. Он состоит из остатков пищи, слюны и бактерий. Его затвердевание приводит к образованию камней – более плотных отложений, которые могут травмировать окружающие зуб ткани.

Болезни полости рта очень вариативны, но в конечном итоге все они имеют одно очень опасное последствие для пекинеса – выпадение зубов. При отсутствии своевременного лечения собака может остаться беззубой (даже в совсем молодом возрасте). Поэтому при появлении неприятного запаха из пасти, кровоточивости десен, шаткости зубов и общей вялости питомца, сопровождающейся отказом от еды, нужно обратиться в ветклинику.

Запущенные случаи требуют удаления пострадавшего зуба, а более легкие решаются установкой пломбы и УЗ-чисткой. Дополнительно могут быть рекомендованы антибиотикотерапия и временный перевод на влажные готовые корма, не требующие разгрызания.

Как защитить своего питомца?

Единственный эффективный способ контроля любых генетических нарушений – своевременная выбраковка животных-носителей, то есть отстранения от участия в племенной работе с последующей кастрацией. В этом случае собака не сможет передать мутантные гены своим щенкам даже при случайной вязке.

Непосредственным владельцам тоже полезно знать, чем болеют пекинесы, так как они могут повлиять на развитие приобретенных патологий. Для этого следует:

Регулярно обследоваться в ветклинике, даже при отсутствии признаков болезни. Прививать своего любимца и обрабатывать его от паразитов, согласно установленному ветеринарным врачом графику. Ежедневно чистить собаке зубы или хотя бы раз в неделю при условии кормления сухим кормом, способствующим удалению части зубного налета при разгрызании крокетов. Избегать воздействия провоцирующих факторов, например, длительного нахождения в условиях теплого и сухого воздуха. Подобрать рацион с учетом энергетических потребностей организма питомца (при кормлении домашней едой потребуется консультация ветдиетолога).

Также старайтесь сохранять бдительность в отношении поведения своего любимца и не бойтесь показаться слишком тревожным при встрече с ветеринарным врачом. Гораздо лучше ошибиться в своих подозрениях и узнать, что потеря аппетита вызвана банальной жарой, чем упустить момент возникновения действительно опасной патологии.