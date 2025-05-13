Агроном назвал две культуры, которые нужно срочно сеять

«Надо, конечно, срочно посеять морковь. Она долго всходит, и пока влажность хорошая, надо пользоваться. 11 мая выпало 14 миллиметров осадков – это очень хорошо. Морковку нужно обязательно посеять и лук посадить до конца мая, это 100%», – как напомнил VN.ru ученый, в старину считалось, что весь сезон посадок нужно успеть завершить до Троицы. В 2025 году она выпадает на 8 июня. При этом сеют морковь и сажают лук-севок на участке в первую очередь.

© VN.ru

«Для посадки картофеля самые лучшие сроки – с 15 по 25 мая», – добавил Алексей Мармулев.

Кроме того, сейчас агроном советует подкормить и почистить клубнику. Она очень хорошо перезимовала в этом году и уже отцвела на большинстве участков под Новосибирском.

Высаживать рассаду в открытый грунт и даже поднимать сибирские виноградники на шпалеры еще рано, уверен собеседник VN.ru.

«Не советую так торопиться, потому что возвратные заморозки могут быть ещё до конца месяца, а то и больше. Но высаживать что-то в теплицу после 19-20 мая уже можно», – как напомнил Алексей Мармулев, майских заморозков не боится только рассада белокочанной капусты. Её уже можно высаживать в открытый грунт.

По словам ученого, в ночь с 11 на 12 мая температура на почве в Новосибирской области опускалась до -2 градусов.

Очередную волну заморозков ждут в регионе 17-18 мая, ранее сообщила новосибирцам синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.