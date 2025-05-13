Что нужно знать об особенностях мейн-кунов

«Если в вашем доме скоро будет пополнение в виде пушистого питомца, то стоит заранее подготовиться к его появлению. Вам нужно будет организовать для него комфортный личный уголок и купить базовые вещи для ухода и содержания. Также будет полезно узнать как можно больше об особенностях приглянувшейся вам породы», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

© Petstory

В нашей статье вы найдете подробную информацию про болезни мейн-кунов: причины развития, основные симптомы, способы лечения и профилактики. Она пригодится для поддержания здоровья питомца, так как, зная возможные риски, вы сможете уменьшить вероятность развития распространенных среди породы заболеваний.

Кратко о породе

Мейн-кун – крупная порода американских кошек аборигенного происхождения. У многих из этих питомцев присутствует полидактилия, или многопалость. Такая необычная особенность – следствие длительного приспособления к суровым климатическим условиям штата Мэн. Большее количество пальцев существенно облегчает передвижение по снегу, так как обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью.

У мейн-кунов очень выразительная внешность. У них густой и длинный шерстный покров, формирующий очесы в виде «воротника» и «штанишек», а также кисточки на ушах.

Представители этой породы обладают спокойным и уживчивым нравом. Они хорошо ладят с детьми и другими питомцами, но при необходимости могут постоять за себя.

Возможные болезни мейн-кунов

У любой породы имеется склонность к тем или иным патологиям. Но этот факт не делает ее болезненней на фоне других домашних животных, а, наоборот, является неким плюсом, так как позволяет контролировать развитие наследственных заболеваний в новых поколениях. Именно поэтому очень важно знать, что может угрожать здоровью питомца, и при каких симптомах следует обратиться к ветеринарному врачу.

Сердечная недостаточность – гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП)

Главные осложнения ГКМП – тромбоэмболия и отек легких. Эти опасные нарушения развиваются вследствие патологических изменений в сердце. Их провоцируют некоторые мутации ДНК и различные сопутствующие болезни у мейн-кунов: артериальная гипертензия, почечная недостаточность, гипертиреоз.

Время появления первых симптомов зависит от формы заболевания. Первичная ГКМП обычно заявляет о себе раньше, примерно в 1-6 лет, а иногда в течение 3 месяцев после рождения. Развитие болезни после 10 лет в данном случае тоже возможно, но встречается реже.

Вторичная форма чаще всего диагностируется у животных старше 7-10 лет. Симптомы ее те же, что и при первичной форме:

одышка;

бледность слизистых или их посинение;

учащенное дыхание (в том числе в состоянии покоя);

обмороки.

ГКМП нарушает циркуляцию крови. Стенки желудочков сердца становятся толще, а их полости уменьшаются, что приводит к увеличению размера предсердий и развитию сердечной недостаточности. Параллельно страдают все остальные органы и системы организма.

Эта опасная болезнь не лечится, но ее развитие можно затормозить, сохранив качество жизни больного мейн-куна. Препараты подбираются индивидуально на основании результатов анализов. Они помогают снять симптомы, снизить риск развития отека и появления тромбов. Питомцу также нужно будет регулярно наблюдаться у врача-кардиолога на протяжении всей жизни.

Спинальная мышечная атрофия

Относится к неизлечимым наследственным нейромышечным заболеваниям. Сопровождается постепенной потерей и полной утратой функциональности мотонейронов. Так называют нервные клетки, поддерживающие тонус мышц и обеспечивающие координацию движений.

Тяжесть течения этого заболевания у мейн-кунов сильно варьируется. Развитие симптомов у новорожденных, как правило, приводит к гибели котят. В более позднем возрасте угроза жизни гораздо меньше, поэтому больные кошки и коты вполне могут дожить до 7-8 лет.

В 3 месяца может возникать легкая мышечная слабость. Из-за этого нередко наблюдается общая вялость и непроизвольное сокращение конечностей.

Первый удар принимают проксимальные мышцы, то есть те, что ближе к центру тела (область тазобедренных суставов, туловище), а следом за ними – дистальные, то есть наиболее удаленные от центра (лапы). В 5-6 месяцев котенок становится все более неуклюжим. Он неустойчиво стоит на лапах с большим трудом совершает любые прыжки.

Дисплазия тазобедренного сустава

Может передаваться по наследству. Поэтому животных с диагностированной дисплазией в разведение не используют.

Эта болезнь сопровождается деформацией тазобедренного сустава, из-за чего нарушается функциональность таза и задних конечностей мейн-куна. В группу риска входят питомцы с лишним весом, гормональными сбоями и рахитом, слишком рано кастрированные котята и все, кто не получает нужное количество питательных веществ с пищей.

Больная кошка рискует полностью утратить подвижность одной или сразу двух задних лап, а также приобрести осложнение в виде артроза. При хорошей кондиции тела она долго не будет демонстрировать боль в конечности.

Но вы можете заметить изменение в поведении после долгого сна.

Сразу после пробуждения резкая смена позы будет очень болезненной, поэтому кошка будет двигаться очень медленно и вряд ли прибежит на кухню, если позвать ее поесть.

Запущенную форму дисплазии лечат оперативно, заменяя пораженную конечность на протез или удаляя головку бедренной кости. На начальной стадии можно обойтись медикаментозной терапией и пересмотром рациона.

Хроническая болезнь почек

Характеризуется постепенным разрушением нефронов и отказом почек. Вызывает сопутствующие сбои по всему организму в виде следующих осложнений:

отек легких;

сердечная недостаточность;

нарушения со стороны органов ЖКТ.

У мейн-кунов мужского пола хроническая болезнь почек встречается чаще, чем у кошек. Это связано с особенностью строения их уретрального канала.

ХБП опасна длительным отсутствием симптомов и не поддается лечению при разрушении более 70 % нефронов. Поэтому очень важно регулярно обследоваться в ветклинике и не упускать из виду даже такие незначительные симптомы, как ухудшение аппетита и вялость.

На момент постановки диагноза питомец с ХБП часто оказывается обезвожен. Это состояние устраняют введением инфузионных растворов. Лечение ХБП предусматривает обязательное устранение болезни-первопричины и, как правило, сопровождается переводом на специальный лечебный корм.

Гингивит

Эта болезнь ротовой полости затрагивает десны мейн-куна, провоцируя их воспаление. В группу риска входят пожилые животные, особенно те, чьи владельцы не следят за гигиеной зубов и используют преимущественно мягкую пищу. В таких условиях на эмали постепенно скапливается большое количество налета. При затвердевании он может травмировать окружающие его ткани: десны и периодонт. В результате развивается один или сразу два воспалительных процесса: гингивит и пародонтит.

Помимо недостаточной гигиены и неправильного питания, воспаление десен также могут провоцировать следующие факторы:

разрушение зубов и травмы;

эозинофильная гранулема;

инфекции;

неправильное положение зубов в челюсти;

избыточное количество мягких тканей (гиперплазия).

Заметить неладное очень легко. Кот с гингивитом будет отказываться от еды (или даже от воды). При этом он может сидеть у миски, продолжая испытывать чувство голода, или все-таки пытаться захватить пищу, но есть ее только со здоровой стороны пасти или резко вздрагивать и мяукать от боли. В длительной перспективе это может привести к истощению.

Если ваш питомец не ест – аккуратно откройте ему пасть и изучите десны. При гингивите они, скорее всего, будут кровоточить, а также изменят здоровый розовый оттенок на ярко-красный и заметно опухнут.

При отсутствии серьезных осложнений проблему можно устранить с помощью ультразвуковой чистки зубов от скопившегося налета под анестезией. При присоединении инфекции будет назначена антибиотикотерапия, а при запущенной форме гингивита – иссечение части десны и/или удаление зуба.

Как минимизировать имеющиеся риски?

Для уменьшения вероятности развития распространенных в породе заболеваний необходимо:

Использовать качественные корма, содержащие необходимые для организма кошек нутриенты. Своевременно лечить любые обнаруженные инфекции и системные патологии. Уменьшить случаи, способные привести к стрессу. Регулярно проходить профосмотр и плановую вакцинацию. Проводить противопаразитарные обработки, согласно утвержденному ветеринарным врачом графику. Исключить из рациона питомца все опасные для животных продукты. Ввести в привычку периодическое измерение пульса и частоты дыхания. Избегать перекорма и соблюдать суточную порцию, а также поощрять активность своего любимца с помощью подвижных игр. Следить за достаточным потреблением воды. Поддерживать гигиену полости рта с помощью ежедневной чистки зубов и периодической выдачи твердых лакомств для разгрызания.

Распространение генетических заболеваний сдерживают заводчики. Поэтому они должны не только знать, чем болеют мейн-куны чаще всего, но и тестировать на распространенные патологии своих племенных животных. В противном случае питомцы-носители без внешних признаков наследственной болезни могут передать ее своим котятам. Такие животные не должны быть повязаны друг с другом.

Если в ходе диагностики подтверждено уже не носительство, а конкретная болезнь, то такого мейн-куна нужно полностью отстранить от участия в племенной работе. Для этого прибегают к кастрации, которая рекомендована котам с крипторхизмом и всем представителям породы с дисквалифицирующими пороками.