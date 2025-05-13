Как избежать развития болезней у джек-рассел-терьера

Распространенные болезни джек-рассел-терьера и профилактика
«Джек-рассел-терьер – это та самая собака из фильма «Маска» с Джимом Керри, известная своей неуемной энергией и жизнерадостным характером. Она сохраняет активность даже в преклонном возрасте, естественно, при условии отсутствия серьезных проблем со здоровьем, которые могут влиять на общую подвижность и игривость», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.
В нашей статье мы разберем распространенные болезни джек-рассел-терьера, требующие повышенного внимания со стороны заводчиков и владельцев этой замечательной породы. Внутри вы также найдете информацию об основных симптомах, способах лечения и профилактики, направленных на предупреждение опасных осложнений.
Ключевая информация о джек-рассел-терьере
Порода названа в честь своего создателя – преподобного Джона Рассела. Но в кругу друзей за ним закрепилось имя Джек.
По экстерьеру джек-расселы близки к парсон-расселам. Они отличаются меньшей высотой в холке, прямоугольным форматом корпуса и менее длинными конечностями.
Внешний вид этих питомцев довольно вариативен и зависит от типа шерсти. Их делят на гладкошерстных, жесткошерстных и броукен.
Джек-рассел-терьеры необычайно подвижны и общительны. Они могут завоевать расположение даже незнакомых людей и очень хорошо ладят с другими собаками, но порой могут доминировать над своими сородичами, особенно над представителями более мелких пород.
Полезные сведения о распространенных заболеваниях
Далее мы расскажем, чем болеют джек-рассел-терьеры чаще всего. Перечисленные заболевания можно разделить на 2 группы: генетические и общие, характерные для всех собак. Они имеют разные причины развития, а, следовательно, и разные способы профилактики. При этом далеко не факт, что ваш любимец столкнется хотя бы с одной из этих патологий.
Спиноцеребеллярная атаксия с миокимией и/или судорогам (SCA)
Неизлечимое генетическое заболевание нервной системы с преимущественно медленным течением. Передается щенкам от родителей при условии наследования сразу двух мутантных генов KCNJ10. При этом племенные сука и кобель могут не иметь признаков болезни и быть просто носителями.
Ген KCNJ10 отвечает за обмен калия в глиальных клетках мозга, что способствует передаче нервных импульсов. Поэтому вследствие мутации развиваются различные нарушения со стороны нервной системы.
Как правило, первые симптомы болезни появляются у джек-рассел-терьеров через 2 месяца после рождения и включают:
- непроизвольные сокращения мышц;
- судороги;
- несогласованность движений;
- шаткую походку.
Состояние больного щенка ухудшается, когда он перевозбужден из-за стресса или ярких эмоций. Он может так и не встать на все 4 лапы, а также полностью утратить слух.
Поздняя мозжечковая атаксия (LOA)
Эта болезнь тоже нарушает координацию джек-рассел-терьера и также не имеет эффективного лечения. Причина ее развития – мутация в гене CAPN1, провоцирующая нарушение функциональности задних лап за счет разрушения мотонейронов. Эти нервные клетки обеспечивают мышечный тонус и отвечают за правильную координацию движений.
Течение поздней мозжечковой атаксии неравномерное. Она быстрее всего прогрессирует в самом начале, примерно с 6-12 месяцев жизни, и сопровождается следующими симптомами:
- неуклюжесть при преодолении лестниц и совершении прыжков, а также избегание этих действий;
- «танцующая» походка;
- пошатывание таза при ходьбе.
По мере прогрессирования заболевания развивается болезненность лап, преимущественно задних. Из-за этого питомцу становится тяжело поддерживать стоячее положение и вставать с места.
Первичный вывих хрусталика (PLL)
В отличие от других генетических заболеваний у джек-рассел-терьеров, первичный вывих хрусталика порой может развиваться у собак-носителей. Поэтому при выявлении даже одного мутантного гена у питомца следует соблюдать особую бдительность.
Лечение ранней стадии PLL предполагает замену хрусталика на имплант.
При более длительном течении болезнь осложняется глаукомой, отслоением сетчатки и полной утратой зрения.
Симптомы этого нарушения обычно развиваются у животных 3-8 лет. В их число входят:
- болезненность (собака может чесать глаз, скулить и негативно реагировать на касания в области морды);
- дрожание радужной оболочки;
- угнетенное состояние;
- ухудшение зрительной функции (собака может натыкаться на предметы, избегать передвижения в темноте и подъемов по лестнице);
- пятно в глазу белесовато-серого цвета.
PLL развивается сам по себе, то есть не вследствие какой-то другой болезни глаз. Он представляет собой спонтанное смещение хрусталика с естественного положения, провоцируемое разрушением удерживающих его связок. Причем нарушение обязательно затрагивает оба глаза, но не всегда одновременно.
Болезни органов пищеварения
Включает большую группу патологий, затрагивающих органы пищеварительной системы:
- пищевод;
- желудок;
- кишечник;
- печень;
- поджелудочная железа.
К наиболее распространенным относятся патологии воспалительного характера, то есть гастриты, энтериты, панкреатиты, гепатиты и колиты.
Среди возможных причин развития этих болезней у джек-рассел-терьеров выделяют:
- перекорм;
- обилие жирной пищи в рационе;
- отравление;
- инфекции;
- гельминтозы;
- пищевая непереносимость;
- новообразования;
- травмы или закупорки при заглатывании инородных предметов.
Некоторые нарушения такие, как непроходимость ЖКТ, требуют срочной оперативной помощи в течение 3-5 часов с момента возникновения первых симптомов.
Неладное можно заподозрить по:
- угнетенному состоянию собаки;
- бурлению в животе;
- потере аппетита;
- рвоте, в том числе безрезультатной;
- запору и диарее;
- болезненности при прощупывании живота.
Способы лечения очень вариативны, так как каждая патология имеет свои особенности. Поэтому все рекомендации можно получить только после осмотра в ветклинике и сдачи анализов. Собаку в тяжелом состоянии с большой вероятностью оставят на стационаре.
К оперативным вмешательствам обычно прибегают с целью извлечения инородных тел. Медикаментозная терапия позволяет устранить симптомы и иногда основную причину нарушения. Дополнительный эффект оказывает пересмотр рациона, например, замена обычного корма на лечебный.
Хроническая болезнь почек
Характеризуется длительным течением и продолжительным отсутствием симптомов. Последний момент связан с наличием резерва нефронов. Так называются структурные единицы почек, которые оперативно заменяют друг друга при необходимости.
Хроническая болезнь почек (ХБП) нарушает функциональность органа, из-за чего в организме джек-рассел-терьера начинают скапливаться неутилизированные продукты распада. Они провоцируют обширную интоксикацию и смертельно опасное осложнение в виде почечной недостаточности.
На ранних этапах развития ХБП можно распознать по изменениям в биохимическом анализе крови, также могут наблюдаться симптомы в виде повышенной жажды и обильного мочеиспускания. Питомец будет становиться все более пассивным и сонливым. У него может нарушиться координация движений и появиться неприятный запах аммиака из пасти. Если интоксикация уже достаточно сильная, то организм будет пытаться избавиться от продуктов распада с помощью рвоты и диареи.
При ХБП задача ветеринарного врача сводится к замедлению развитию патологии и купированию симптомов с помощью лечебной диеты и консервативной терапии.
Можно ли избежать развития болезней у джек-рассел-терьера?
Любой питомец подвержен риску заболеть. Не стоит думать, что склонность к каким-то болезням у породы делает ее более уязвимой по сравнению с другими. Напротив, выявление распространенных патологий – это некий инструмент, позволяющий контролировать их распространение.
Для минимизации существующих рисков важно:
- Придерживаться однотипного питания и плавно (в течение недели) переходить на новый рацион при наличии такой необходимости.
- Контролировать питьевой режим и режим кормления, стараясь выдавать еду в одно и то же время (после физической активности).
- Обеспечить рацион, отвечающий текущим потребностям организма собаки.
- Не подкармливать питомца едой со своего стола.
- Регулярно ставить прививки, давать антигельминтики и препараты от внешних паразитов.
- Четко следовать всем рекомендациям ветеринарного врача во время лечения.
- Ежегодно проходить профилактические осмотры.
- Не игнорировать тревожные симптомы и не применять препараты по совету знакомых.
Владелец не может повлиять только на генетические патологии. Это – область работы заводчика, который должен тестировать племенных джек-рассел-терьеров на распространенные болезни и своевременно выбраковывать больных особей. Поэтому при покупке щенка следует избегать продавцов, предлагающих животных без метрик и родословных, так как их отсутствие – прямое нарушение правил вязки.