Как избежать развития болезней у джек-рассел-терьера

«Джек-рассел-терьер – это та самая собака из фильма «Маска» с Джимом Керри, известная своей неуемной энергией и жизнерадостным характером. Она сохраняет активность даже в преклонном возрасте, естественно, при условии отсутствия серьезных проблем со здоровьем, которые могут влиять на общую подвижность и игривость», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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В нашей статье мы разберем распространенные болезни джек-рассел-терьера, требующие повышенного внимания со стороны заводчиков и владельцев этой замечательной породы. Внутри вы также найдете информацию об основных симптомах, способах лечения и профилактики, направленных на предупреждение опасных осложнений.

Ключевая информация о джек-рассел-терьере

Порода названа в честь своего создателя – преподобного Джона Рассела. Но в кругу друзей за ним закрепилось имя Джек.

По экстерьеру джек-расселы близки к парсон-расселам. Они отличаются меньшей высотой в холке, прямоугольным форматом корпуса и менее длинными конечностями.

Внешний вид этих питомцев довольно вариативен и зависит от типа шерсти. Их делят на гладкошерстных, жесткошерстных и броукен.

Джек-рассел-терьеры необычайно подвижны и общительны. Они могут завоевать расположение даже незнакомых людей и очень хорошо ладят с другими собаками, но порой могут доминировать над своими сородичами, особенно над представителями более мелких пород.

Полезные сведения о распространенных заболеваниях

Далее мы расскажем, чем болеют джек-рассел-терьеры чаще всего. Перечисленные заболевания можно разделить на 2 группы: генетические и общие, характерные для всех собак. Они имеют разные причины развития, а, следовательно, и разные способы профилактики. При этом далеко не факт, что ваш любимец столкнется хотя бы с одной из этих патологий.

Спиноцеребеллярная атаксия с миокимией и/или судорогам (SCA)

Неизлечимое генетическое заболевание нервной системы с преимущественно медленным течением. Передается щенкам от родителей при условии наследования сразу двух мутантных генов KCNJ10. При этом племенные сука и кобель могут не иметь признаков болезни и быть просто носителями.

Ген KCNJ10 отвечает за обмен калия в глиальных клетках мозга, что способствует передаче нервных импульсов. Поэтому вследствие мутации развиваются различные нарушения со стороны нервной системы.

Как правило, первые симптомы болезни появляются у джек-рассел-терьеров через 2 месяца после рождения и включают:

непроизвольные сокращения мышц;

судороги;

несогласованность движений;

шаткую походку.

Состояние больного щенка ухудшается, когда он перевозбужден из-за стресса или ярких эмоций. Он может так и не встать на все 4 лапы, а также полностью утратить слух.

Поздняя мозжечковая атаксия (LOA)

Эта болезнь тоже нарушает координацию джек-рассел-терьера и также не имеет эффективного лечения. Причина ее развития – мутация в гене CAPN1, провоцирующая нарушение функциональности задних лап за счет разрушения мотонейронов. Эти нервные клетки обеспечивают мышечный тонус и отвечают за правильную координацию движений.

Течение поздней мозжечковой атаксии неравномерное. Она быстрее всего прогрессирует в самом начале, примерно с 6-12 месяцев жизни, и сопровождается следующими симптомами:

неуклюжесть при преодолении лестниц и совершении прыжков, а также избегание этих действий;

«танцующая» походка;

пошатывание таза при ходьбе.

По мере прогрессирования заболевания развивается болезненность лап, преимущественно задних. Из-за этого питомцу становится тяжело поддерживать стоячее положение и вставать с места.

Первичный вывих хрусталика (PLL)

В отличие от других генетических заболеваний у джек-рассел-терьеров, первичный вывих хрусталика порой может развиваться у собак-носителей. Поэтому при выявлении даже одного мутантного гена у питомца следует соблюдать особую бдительность.

Лечение ранней стадии PLL предполагает замену хрусталика на имплант.

При более длительном течении болезнь осложняется глаукомой, отслоением сетчатки и полной утратой зрения.

Симптомы этого нарушения обычно развиваются у животных 3-8 лет. В их число входят:

болезненность (собака может чесать глаз, скулить и негативно реагировать на касания в области морды);

дрожание радужной оболочки;

угнетенное состояние;

ухудшение зрительной функции (собака может натыкаться на предметы, избегать передвижения в темноте и подъемов по лестнице);

пятно в глазу белесовато-серого цвета.

PLL развивается сам по себе, то есть не вследствие какой-то другой болезни глаз. Он представляет собой спонтанное смещение хрусталика с естественного положения, провоцируемое разрушением удерживающих его связок. Причем нарушение обязательно затрагивает оба глаза, но не всегда одновременно.

Болезни органов пищеварения

Включает большую группу патологий, затрагивающих органы пищеварительной системы:

пищевод;

желудок;

кишечник;

печень;

поджелудочная железа.

К наиболее распространенным относятся патологии воспалительного характера, то есть гастриты, энтериты, панкреатиты, гепатиты и колиты.

Среди возможных причин развития этих болезней у джек-рассел-терьеров выделяют:

перекорм;

обилие жирной пищи в рационе;

отравление;

инфекции;

гельминтозы;

пищевая непереносимость;

новообразования;

травмы или закупорки при заглатывании инородных предметов.

Некоторые нарушения такие, как непроходимость ЖКТ, требуют срочной оперативной помощи в течение 3-5 часов с момента возникновения первых симптомов.

Неладное можно заподозрить по:

угнетенному состоянию собаки;

бурлению в животе;

потере аппетита;

рвоте, в том числе безрезультатной;

запору и диарее;

болезненности при прощупывании живота.

Способы лечения очень вариативны, так как каждая патология имеет свои особенности. Поэтому все рекомендации можно получить только после осмотра в ветклинике и сдачи анализов. Собаку в тяжелом состоянии с большой вероятностью оставят на стационаре.

К оперативным вмешательствам обычно прибегают с целью извлечения инородных тел. Медикаментозная терапия позволяет устранить симптомы и иногда основную причину нарушения. Дополнительный эффект оказывает пересмотр рациона, например, замена обычного корма на лечебный.

Хроническая болезнь почек

Характеризуется длительным течением и продолжительным отсутствием симптомов. Последний момент связан с наличием резерва нефронов. Так называются структурные единицы почек, которые оперативно заменяют друг друга при необходимости.

Хроническая болезнь почек (ХБП) нарушает функциональность органа, из-за чего в организме джек-рассел-терьера начинают скапливаться неутилизированные продукты распада. Они провоцируют обширную интоксикацию и смертельно опасное осложнение в виде почечной недостаточности.

На ранних этапах развития ХБП можно распознать по изменениям в биохимическом анализе крови, также могут наблюдаться симптомы в виде повышенной жажды и обильного мочеиспускания. Питомец будет становиться все более пассивным и сонливым. У него может нарушиться координация движений и появиться неприятный запах аммиака из пасти. Если интоксикация уже достаточно сильная, то организм будет пытаться избавиться от продуктов распада с помощью рвоты и диареи.

При ХБП задача ветеринарного врача сводится к замедлению развитию патологии и купированию симптомов с помощью лечебной диеты и консервативной терапии.

Можно ли избежать развития болезней у джек-рассел-терьера?

Любой питомец подвержен риску заболеть. Не стоит думать, что склонность к каким-то болезням у породы делает ее более уязвимой по сравнению с другими. Напротив, выявление распространенных патологий – это некий инструмент, позволяющий контролировать их распространение.

Для минимизации существующих рисков важно:

Придерживаться однотипного питания и плавно (в течение недели) переходить на новый рацион при наличии такой необходимости. Контролировать питьевой режим и режим кормления, стараясь выдавать еду в одно и то же время (после физической активности). Обеспечить рацион, отвечающий текущим потребностям организма собаки. Не подкармливать питомца едой со своего стола. Регулярно ставить прививки, давать антигельминтики и препараты от внешних паразитов. Четко следовать всем рекомендациям ветеринарного врача во время лечения. Ежегодно проходить профилактические осмотры. Не игнорировать тревожные симптомы и не применять препараты по совету знакомых.

Владелец не может повлиять только на генетические патологии. Это – область работы заводчика, который должен тестировать племенных джек-рассел-терьеров на распространенные болезни и своевременно выбраковывать больных особей. Поэтому при покупке щенка следует избегать продавцов, предлагающих животных без метрик и родословных, так как их отсутствие – прямое нарушение правил вязки.