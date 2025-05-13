Кабмин утвердил новый список запрещенных домашних питомцев

Кабмин утвердил новый список животных, запрещенных к содержанию гражданами. Документ перечисляет 121 разновидность, попадающую под ограничение. По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, высказанного «Парламентской газете», этот список будет изменяться.

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Владимир Владимирович, Правительство утвердило новый перечень животных, которых нельзя держать дома. В него вошли 33 категории: от крокодилов, змей и скорпионов до китообразных, копытных и хищников. Чем вызвана необходимость увеличения списка?

— Есть определенная правоприменительная практика, и, собственно, поэтому перечень не записан в законе, а отнесен на уровень подзаконных актов, чтобы можно было его оперативно корректировать. К сожалению, как ни объясняй, люди заводят себе тех, кого заводить дома не стоит.

Можете привести пример?

— Недавно мне пришлось заниматься историей: молодой человек завел себе пуму. Она разнесла всю квартиру, напала на его девушку. Девушка была вынуждена от него уйти, квартира превратилась в руины, потому что все было ободрано до бетона. Ну и понятно, в каком состоянии находились соседи. Он гулял с этим животным в одном из парков Москвы, оно несколько раз сбегало и его отлавливало МЧС…

Жители целого района в парк боялись выйти, потому что там гулял человек с пумой.

Таким содержанием владелец представлял угрозу для людей, да и пуму довел до эпилепсии, она чуть не погибла. Нам пришлось предпринять значительные усилия. Помогло то, что он приобрел животное незаконно, документы были подложные, а значит, по закону содержать ее права не имел, пума была конфискована и передана в реабилитационный центр.

В таких историях страдают все. Поэтому опасных животных и включают в этот перечень, чтобы можно было каким-то образом повлиять на ситуацию, не допустить трагедии, гибели людей. Это расширение списка не первое и не последнее. Он и дальше он будет расширяться с пониманием того, что самое главное — это безопасность людей.

Список же появился не так давно?

— Он был введен в 2018 году, когда принимали закон об ответственном обращении с животными. В нем было написано, что запрещено содержание в квартирах многоквартирных домов, в частных домах, на приусадебных участках, дачах тех животных, которые определены вот в этом перечне. Потом эти перечни менялись, корректировались, расширялись, дополнялись и так далее.

Ситуация тогда была достаточно плачевная. Семь лет назад через интернет можно было купить кого угодно, хоть крокодила, хоть пуму, хоть леопарда. Тогда люди дарили друг другу экзотических и опасных животных на праздники, кто-то покупал себе. Сейчас это незаконно. Для человека предусмотрена ответственность, а животное будет конфисковано.

С полным списком запрещенных к содержанию дома животных можно ознакомиться здесь.