Какие распространенные болезни есть у бурманских кошек

Грациозные бурманские кошки, или бурмы, по-настоящему очаровывают своими медово-золотистыми глазами. За их эффектной внешностью скрывается не менее приятный характер. Своими повадками эти питомцы во многом напоминают собак. Они сильно привязываются к человеку и любят апортировать разные предметы в процессе игры.

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В среднем бурмы живут 10-15 лет. Если вас заинтересовали эти короткошерстные питомцы, то будет полезно узнать про распространенные болезни бурманских кошек и способы их профилактики. Это поможет вам минимизировать имеющиеся риски и избежать развития опасных осложнений из-за слишком позднего обращения за помощью.

Ключевые факты о породе

Современные бурмы отличаются своих предков, существовавших еще в XII веке на территории государства Бирма. Им не удалось сохранить свой первозданный вид, так как для формирования поголовья на территории Великобритании были использованы сиамские кошки.

Внешний вид породы зависит от линии разведения. Европейские представители более утонченные и элегантные. Они в большей степени похожи на кошек сиамо-ориентальной группы, чем более коренастые и компактные американские бурмы.

Бурманские кошки – это воплощение жизнерадостности и безграничной преданности. Они сохраняют активность даже в преклонном возрасте и обожают проводить время со своими владельцами, «помогая» им во всех домашних делах.

Возможные заболевания

Ниже мы расскажем, чем болеют бурманские кошки, рассмотрим имеющиеся способы лечения и перечислим симптомы, благодаря которым можно понять, что с питомцем что-то не так. Важно отметить, что склонность к тем или иным заболеваниям вовсе не гарантирует их развитие. При правильном уходе ваш любимец может прожить долгую и счастливую жизнь, сохранив крепкое здоровье.

Ганглиозидоз GM2 бурманских кошек

Неизлечимая болезнь, развивающаяся у котят старше 3 месяцев при вязке двух бурманских кошек с мутантными генами. При такой комбинации заболевает не весь помет, а только 25 %. Еще 25 % котят наследуют всего 1 мутантный ген, поэтому становятся бессимптомным носителем. Оставшиеся 50 % рождаются полностью здоровыми.

Ганглиозидоз сопровождается дефицитом ферментов, или энзимов. Так называют сложные соединения из белков или более простые соединения из аминокислот. Они отвечают за ускорение химических процессов и расщепление жиров (липидов). При нехватке этих важных элементов в клетках формируется избыточное количество жиров, что ведет к потере их функциональности.

Первые признаки ганглиозидоза включают:

шаткую походку;

неожиданные падения;

широкую расстановку лап;

дрожание задних конечностей и головы.

Состояние больного питомца резко ухудшается в течение 3 месяцев после появления первых симптомов. У него развиваются эпилепсия, слепота и паралич задних лап.

Гипокалиемия бурм

Врожденное нарушение, при котором наблюдается резкое снижение уровня калия в крови. Этот микроэлемент участвует в регулировании водно-солевого баланса и отвечает за сердечный ритм. Он также необходим для нормальной работы мышц.

Недостаток калия сопровождается ростом креатинкиназы. Этот фермент обеспечивает сокращение мышц. Поэтому при периодическом обострении болезни у бурманской кошки развивается временная мышечная слабость.

Больной питомице становится сложно передвигаться и удерживать свою голову.

Симптомы в данном случае зависят от места поражения. Чаще всего слабость развивается в мышцах шеи.

Гипокалиемия не угрожает жизни животного, но отражается на ее качестве. Само нарушение лечению не поддается. Контролировать можно только периодически появляющиеся симптомы. Для этого используют специальные добавки с калием или обогащенные ими промышленные рационы. Рекомендации по кормлению подбираются индивидуально на основании результатов анализов конкретного питомца.

Черепно-лицевая дисплазия бурм

Представляет собой врожденные дефекты в области черепной и лицевой частей головы. Это заболевание у бурманских кошек неизлечимо и смертельно опасно. Оно развивается при вязке двух особей с ярко выраженной брахицефалией. Если укороченная мордочка присутствует только у одного из родителей, то котята не наследуют черепно-лицевую дисплазию, но часть помета рождается с брахицефальным черепом.

При черепно-лицевой дисплазии черепная коробка не сохраняет свою целостность. Из-за этого часть головного мозга выпячивается через имеющееся отверстие. Формирование ушей и глаз тоже нарушается. Дополнительно присутствуют различные аномалии век, дефекты челюстно-лицевой области (расщелина в тканях верхней губы) и дермоидные кисты.

Хроническая болезнь почек

Почки – важнейшая часть мочевыделительной системы. Они отвечают за фильтрацию крови, образование первичной мочи и ее выведение из организма. Сбой в их работе может спровоцировать развитие почечной и сердечной недостаточности, различные нарушения со стороны органов ЖКТ, отек легких, перикардит и ишемию сердца.

Хроническая болезнь почек (ХБП) у бурманских кошек характеризуется длительным (более 2 месяцев) повреждением этого важного органа. Ее главная опасность – продолжительное бессимптомное лечение. Оно связано с тем, что в организме имеется резерв нефронов, которые оперативно заменяют друг друга. Но со временем он истощается и не подлежит восстановлению. Поэтому при гибели свыше 70 % нефронов ХБП уже неизлечима.

В группу риска входят коты, склонные к мочекаменной болезни из-за слишком длинного и суженного на конце уретрального канала. Также практически все домашние кошки не склонны пить много жидкости и могут страдать от ее дефицита, особенно при употреблении сухого корма. Такая еда содержит очень низкое количество влаги и требует повышенного потребления воды, необходимой для комфортного пищеварения.

На начальной стадии симптомы ХБП обычно незаметны, поэтому очень важно периодически посещать профилактический осмотр в ветклинике. Здесь можно отследить ранние изменения по результатам анализов крови и мочи.

По мере развития болезни могут наблюдаться следующие признаки:

ухудшение аппетита (частичный или полный отказ от пищи);

уменьшение веса;

апатичное и вялое состояние;

рвота;

ухудшение качества шерсти.

ХБП нередко развивается на фоне сопутствующих заболеваний. Поэтому при ее лечении важно устранить болезнь-первопричину. Более точные рекомендации даст ветеринарный врач-нефролог. Как правило, питомец с ХБП сильно обезвожен и нуждается в капельницах для восстановления водно-солевого баланса. Его также могут перевести на специальные лечебные рационы, поддерживающие функции почек.

Болезни ротовой полости

В эту группу входят болезни, поражающие зубы и слизистые рта бурманских кошек. К ним относятся:

заболевания пародонта (гингивит, стоматит, пародонтит, периодонтит);

различные опухоли;

резорбция и аномальное положение зубов.

Отдельно стоит отметить различные виды травм, способствующие перелому зубов, и застрявшие в ротовой полости инородные тела.

О наличии проблем у питомца можно догадаться по следующим симптомам:

обильное слюнотечение;

появление припухлости на мордочке;

неприятный запах из пасти;

снижение или отсутствие аппетита;

отказ от пищи при сохранении интереса к еде (кошка подходит к миске, но все равно ничего не ест);

потирание мордочки лапой или резкое мяуканье при употреблении пищи (обе реакции – следствие резкой боли).

Вы можете аккуратно осмотреть своему любимцу пасть, но не пытайтесь самостоятельно достать обнаруженное там инородное тело, по крайней мере при его глубоком залегании. В противном случае высока вероятность случайного проталкивания этого объекта еще дальше.

Подходящий способ лечения подбирают после осмотра питомца в ветклинике. При любых манипуляциях с зубами используется анестезия. Необходимость фиксации вызывает у кошек очень сильный стресс, а ее отсутствие может привести к случайным травмам. К оперативному вмешательству обычно прибегают при необходимости удаления зубов и опухолей.

Советы по профилактике болезней бурманских кошек

Предупредить развитие генетических заболеваний может только заводчик. Именно поэтому он должен особенно тщательно следить за здоровьем своих племенных животных и своевременно выбраковывать тех, у кого диагностировали наследственную патологию.

Непосредственным владельцам будет достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

Обеспечьте своему питомцу сбалансированное питание.

Следите за нормой потребления жидкости.

Не превышайте суточную норму кормления.

Старайтесь чистить зубы кошке не менее 1 раза в неделю, а лучше каждый день.

Регулярно проходите диспансеризацию в ветклинике.

Соблюдайте график вакцинации и противопаразитарной обработки.

Если у вашей бурманской кошки уже выявлена какая-то болезнь – следуйте рекомендациям ветеринарного врача. Благодаря грамотной поддерживающей терапии можно избежать опасных для жизни осложнений и сохранить качество жизни даже при некоторых неизлечимых патологиях.

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