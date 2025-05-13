Как сохранить качество изделий из деликатных тканей

Некоторые ткани, такие как кашемир, шерсть и шелк, требуют особого ухода. И все же, покупать одежду и постельное белье из этих материалов - замечательная идея. При надлежащем уходе эти изделия, будь то шелковая блузка или кашемировый плед, будут выглядеть красиво и прослужат долгие годы. Рассказываем о простых шагах по уходу за изделиями из этих материалов.

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Подходящее моющее средство для деликатных тканей

Выбор правильного моющего средства является первостепенной задачей. Большинство порошков из продуктовых магазинов содержат агрессивные химикаты и чистящие средства, которые могут повредить ткань, но с другой стороны, многие “щадящие” порошки неэффективно удаляют грязь и пятна. Тут следует выбирать нейтральное по рН мягкое моющее средство.

Как ухаживать за натуральными тканями?

Ткани, изготовленные из растительных волокон, называются натуральными. Сюда входят лен, хлопок, шерсть, кашемир. Общее правило ухода за ними: обращаемся бережно и не используем агрессивные моющие средства.

Изделия из льна желательно замачивать перед стиркой. Рекомендуется также стирать льняную одежду в не сильно загруженной машине, поскольку льняные волокна впитывают больше воды, чем другие ткани, и становятся очень тяжелыми. Изделия можно стирать при высоких температурах, но не стоит использовать машинную сушку, так как оно может дать усадку, а гладить вещи, сшитые из льна, лучше всего на максимальной температуре утюга и с паром.

Если говорить об уходе за одеждой из хлопка, то стирка предусматривает температуру 40 градусов, главное - стирать отдельно от синтетической одежды. Машинная сушка так же нежелательна.

Шерстяные и шелковые изделия лучше всего стирать на деликатном режиме при температуре 30 градусов. Для них стоит использовать гель вместо порошка. Гладят их при низких температурах утюга и через влажную ткань.

Самый капризный натуральный материал - кашемир. Его следует стирать в холодной воде, очень бережно отжимать и не сушить на солнце. Для стирки подойдет температура от 30 до 40 градусов. Стирка в горячей воде может деформировать волокна и посадить изделие, а очень холодная вода придаст ткани грубость и жесткость. Что касается глажки кашемира, то утюг может оставить неприятные следы, поэтому многие рекомендуют отпаривать кашемировые изделия на расстоянии одного-двух сантиметров, а не гладить их утюгом.

Уход за тканями по биркам

При уходе необходимо соблюдать не только общие правила, но и рекомендации производителя. Их можно найти на атласных бирках, пришитых к вещам. Действуйте в соответствии с этими правилами, и одежда надолго сохранит свою первоначальную форму и цвет.