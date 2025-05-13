Агроном предложил эффективные приемы от сорняков на грядках

Самыми действенными способами борьбы с сорняками на даче считаются закрытие грядок агропленкой и перекопка всего участка, пишет aif.ru со ссылкой на агронома Ирину Радишевскую. Речь идет о нехимических методах - они не навредят урожаю.

© globallookpress

По ее словам, можно использовать геотекстиль или спанбонд - эти пленки пропускают воздух. Во-вторых, можно ослабить корневища сорняков - регулярно косить траву и удалять корни, добавила специалист. В результате они ослабевают, а сорная растительность теряет силу. В-третьих, агроном посоветовала перекопать весь участок и посадить декоративные травы.

«Посадите декоративные травы вдоль забора - это отличный способ подавить рост сорняков. Выбор трав обширен - пампасная трава, камнеломка, барвинок, эшшольция», — сказала Радишевская.

Напомним, ранее в Роскачестве предупредили о штрафах до 300 тысяч рублей за выращивание некоторых видов растений и грибов. К примеру, опасно культивировать на своем участке грибы, содержащие псилоцибин, и такие растения, как шалфей предсказателей, роза гавайская, мимоза хостилис и другие.