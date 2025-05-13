В России вырос спрос на репелленты

Спрос на средства защиты от насекомых в 2025 году стал расти раньше обычного из-за теплой весны. Охотнее всего репелленты покупают в Башкортостане, Ленинградской и Новосибирской областях. Цены на них сейчас на 20 процентов выше, чем годом ранее.

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Ситуацию на рынке изучили в совместном исследовании финтех-сервисы "Контур.Маркет" и ЮMoney (есть в распоряжении "РГ"). Они сравнили данные о покупке репеллентов с 1 апреля по 5 мая 2025 года с аналогичным периодом 2024-го. В распоряжении аналитиков было 3,1 миллиона чеков, выданных в торговых точках по всей стране.

По сравнению с прошлым годом средний чек при покупке средств от комаров и клещей вырос с 151 до 182 рублей. Продажи в целом по России увеличились на семь процентов. При этом в Башкортостане и количество покупок, и средний чек выросли на четверть, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - более чем на 20 процентов. Заметный скачок произошел и в Новосибирске (на 15 процентов). В ряде других регионов (Московской, Ростовской, Тюменской, Свердловской областях) продажи упали, однако стоимость репеллентов также увеличилась.

«Спрос россиян на репелленты, в том числе средства от клещей в этом году совпал с началом пика их активности - апрелем. На это повлияла аномально теплая зима. Дачный сезон начался раньше обычного, вероятно, люди запаслись репеллентами впрок, отсюда и некоторое отставание продаж, и даже, в отдельных регионах, отрицательный рост», — пояснила аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан.

Недавний опрос пользователей ЮMoney (в нем участвовало более 2500 человек) показал, что каждый четвертый вообще не пользуется средствами от насекомых. Треть респондентов тратит на них за сезон от 500 до 1000 рублей, у остальных расходы выше - на уровне 5-7 тысяч. Вероятнее всего, люди включали в расчет средства для домашних питомцев. Каждый второй предпочитает при укусе клеща сразу идти к врачу, каждый третий удаляет кровососа самостоятельно. Часть опрошенных призналась, что при обнаружении на себе членистоногого будет паниковать и просить совета у близких.

Большинство участников опроса осведомлено о базовых мерах предосторожности: люди надевают для прогулок на природе закрытую одежду и обувь, регулярно осматривают себя, детей и животных, используют отпугивающие спреи. Однако делают прививку от энцефалита делает менее четверти респондентов, а каждый пятый вовсе не думает о защите от кровососов.