Специалист рассказал, каких рептилий безопасно держать дома

Дома можно держать неядовитых и неагрессивных пресмыкающихся, сказал НСН Владимир Черлин.

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При покупке рептилий важно убедиться, что это животное легально разведено, что у него есть документы, сказал в эфире НСН эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин.

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением переутвердил перечень животных, запрещенных к содержанию дома. В обновленный список вошли более 120 разновидностей животных, которых россияне больше не смогут завести, в их числе слоны, тигры, львы, жирафы, бегемоты, пингвины, волки и медведи. Не получится приобрести в качестве питомцев китов и акул. Однако запрет распространяется и на более привычных животных, в частности на сов, а также на некоторых черепах, лягушек, пауков и змей. Черлин призвал отдавать предпочтение неядовитым и неагрессивным видам рептилий.

«Если очень хочется завести дома змею, то нужно отдавать предпочтение неядовитым и неагрессивным видам. Существуют распространенные виды змей и ящериц, которых любители содержат дома: маисовый полоз, прыткая ящерица, эублефар, сцинк, геккон. Содержать таких животных дома абсолютно безопасно и нормально. Важно приобретать таких существ в проверенном месте, чтобы быть уверенным в легальности покупки. Многие животные занесены в Красную книгу. У заводчика или магазина должны быть соответствующие документы», — сказал собеседник НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Радиоточке НСН», что если человек держит дома животное из списка запрещенных, то питомца конфискуют, а хозяина оштрафуют.