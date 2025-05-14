Как весенние холода повлияют на дачные посадки

Текущие погодные условия не повлияют на дачный урожай в Московской области, считает депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Об этом она рассказал «Ленте.ру». Он предсказал хороший дачный сезон в этом году.

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«Даже сложившиеся погодные условия не повлияют на общий урожай, а значит, и дачники могут рассчитывать на хороший сезон. Садоводы и дачники в Центральной России, используя современные агротехнологии и органические методы земледелия, предлагают широкий ассортимент ягод и фруктов, выращенных с любовью и заботой», — сказал Чаплин.

Неожиданные погодные капризы вряд ли серьезно повлияют на урожай, если следовать советам опытных садоводов и применять современные методы защиты растений, добавил он.

«Теплицы и парники позволяют дачникам получать стабильный урожай овощей и зелени круглый год, независимо от погодных условий», — пояснил депутат.

Накануне Союз сахаропроизводителей России сообщил, что апрельские и майские заморозки уничтожили 12 процентов урожая сахарной свеклы в России. Сильнее всего пострадали посевы в Белгородской и Липецкой, а также в Курской областях.