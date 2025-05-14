Во сколько обойдется ремонт ванной в разных регионах

Стоимость ремонта ванной комнаты может существенно варьироваться в зависимости от региона, площади помещения и выбранных материалов. В «Лемана ПРО» проанализировали среднюю стоимость реализованных проектов ванных комнат в 2025 году без учета строительных материалов площадью от 0,98 до 5,7 кв. м по 10 городам России.

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Основная статья расходов приходится на внутреннюю отделку – укладку плитки или керамогранита, и может составлять более 50% от общего бюджета. До 30% от общего бюджета уходит на подготовку поверхностей. Самые доступные цены на этот этап наблюдаются в Уфе, Тюмени и Казани, тогда как в Москве стоимость аналогичных работв 3,6 раза выше.

Самая высокая средняя стоимость на монтаж систем водоснабжения и водоотведения отмечается в Красноярске, где на этот этап ремонта жители в среднем тратят около 56 000 рублей — что на 37% дороже, чем в Москве. Самые дорогие условия по установке сантехники отмечены в Санкт-Петербурге, Красноярске и Москве, где средняя стоимость составляет 30 000 рублей. В Казани и Барнауле та же услуга стоит в среднем 23 000 рублей, а в Уфе, Новосибирске, Тюмени и Ростове-на-Дону — в пределах 16 000 рублей. Стоимость демонтажа зависит от площади ванной комнаты и сложности работы и варьируется от 4 000 до 50 000 рублей. Затраты на декоративные элементы (держатели, декоративные полки, уголки, светильники) составляют от 2 300 до 23 000 рублей, в зависимости от материалов и бренда производителя.

Дороже всего комплексный ремонт ванной комнаты обойдется жителям столицы — в среднем 282 000 рублей, в то время как в Красноярске средняя стоимость составит 238 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — в 212 000 рублей.

Средняя стоимость ремонта ванной комнаты в других городах:

Ростов-на-Дону — 208 000 рублей;

Краснодар — 186 000 рублей;

Новосибирск — 174 000 рублей;

Казань — 171 000 рублей;

Тюмень — 162 000 рублей;

Уфа — 154 000 рублей;

Барнаул — 133 000 рублей.

Татьяна Шмыгова, директор по продажам категории «Сантехника» сети магазинов «Лемана ПРО», отметила: «Ремонт ванной комнаты — многоэтапный процесс. Стоимость напрямую зависит от площади помещения и сложности проекта. В среднем на внутреннюю отделку ванной комнаты площадью 2,5 кв. м необходимо 79 000 рублей. Сэкономить на ремонте можно за счет качественной проработки проекта. Необходимо четко понимать очередность работ, это позволит избежать переделок и непредвиденных расходов. Еще один фактор — продуманный выбор отделочных материалов. Например, чтобы оптимизировать бюджет ремонта, плитку и керамогранит можно использовать только в мокрых зонах, а для других стен — влагостойкую краску. Такой подход позволяет снизить расходы без потери качества».

Разница в стоимости ремонта ванной комнаты в 2025 году между регионами России может составлять порядка 150 тысяч рублей. При этом даже при значительном разбросе цен в разных городах базовая структура расходов остается неизменной — наибольшую часть бюджета составляют отделочные материалы, установка систем водоснабжения и водоотведения, сантехники.