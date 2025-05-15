Эксперт оценил эффективность приложения для поиска клещей на животных

Приложение «Лупа» на iPhone с инвертированным фильтром поможет найти клещей под шерстью животных

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Ветеринар Михаил Шеляков подтвердил, что способ обнаружения клещей с помощью приложения «Лупа» на iPhone действительно может работать. Для этого нужно включить фильтр «Серый инвертированный» и навести камеру на шерсть питомца. Хотя метод не гарантирует стопроцентного результата, он подходит для экспресс-диагностики в домашних условиях. Особенно эффективен такой подход на светлой шерсти, где клещи заметнее.

Шеляков отметил, что клещи перед укусом могут долго ползать по шерсти в поисках подходящего места. На тёмной и густой шерсти даже ультрафиолет и фильтры могут не помочь, поэтому важно дополнительно использовать такие методы, как расчёсывание или визуальный осмотр. Он напомнил, что снимать уже присосавшихся клещей лучше с помощью ветеринара, а также проверять животное на возможные инфекции в клинике.

Методы раннего обнаружения клещей актуальны не только для защиты животных, но и людей, так как паразиты могут переползать с питомцев. Ветеринар посоветовал регулярно осматривать собак после прогулок и использовать средства защиты, чтобы клещи не могли приблизиться к животному.