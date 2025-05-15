В Роспотребнадзоре перечислили правила гигиены на кухне

Борьба с микробами: в Роспотребнадзоре напомнили правила гигиены на кухне
Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что поддержание чистоты на кухне поможет сохранить здоровье домочадцев. Для этого нужно не так уж много:
- Протирать все выключатели, дверцы, ручки шкафов и холодильника не реже одного раза в неделю.
- Вентили кранов промывать после каждого приготовления пищи, связанного с обработкой корнеплодов, яиц, сырого мяса, птицы, рыбы, ведь на их поверхности могут находиться возбудители кишечных инфекций.
- Для различных видов продуктов использовать отдельные разделочные доски и ножи.
- Менять кухонные полотенца ежедневно.
- Брать отдельные щетки для мытья корнеплодов и губки для обработки раковины. После использования тщательно очищать.
- Избегать металлических мочалок для мытья посуды, поскольку из них потом трудно удалить остатки пищи. Губки для мытья посуды следует менять не реже одного раза в неделю.
- Сортировать мусор, не забывая промывать ведро после каждой смены мешка.
- Поддерживать чистоту всех поверхностей на кухне.