В Роспотребнадзоре перечислили правила гигиены на кухне

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что поддержание чистоты на кухне поможет сохранить здоровье домочадцев. Для этого нужно не так уж много:

Протирать все выключатели, дверцы, ручки шкафов и холодильника не реже одного раза в неделю. Вентили кранов промывать после каждого приготовления пищи, связанного с обработкой корнеплодов, яиц, сырого мяса, птицы, рыбы, ведь на их поверхности могут находиться возбудители кишечных инфекций. Для различных видов продуктов использовать отдельные разделочные доски и ножи. Менять кухонные полотенца ежедневно. Брать отдельные щетки для мытья корнеплодов и губки для обработки раковины. После использования тщательно очищать. Избегать металлических мочалок для мытья посуды, поскольку из них потом трудно удалить остатки пищи. Губки для мытья посуды следует менять не реже одного раза в неделю. Сортировать мусор, не забывая промывать ведро после каждой смены мешка. Поддерживать чистоту всех поверхностей на кухне.