Как сажать клубнику в мае

Чтобы получить на садовом участке богатый урожай клубники, лучше сажать разные сорта ягоды с разным сроком созревания ранние, средние и поздние. Об этом рассказала агроном Юлия Кондратенок, пишет aif.ru.

Специалист советует разметить лунки в две строки с расстоянием между ними 50-60 см. Центр грядки целесообразно занять бархатцами, так как они естественным образом защищают клубничные растения от нематод и других вредителей.

Оптимальное расстояние между отдельными кустиками клубники 2025 см. Чтобы обеспечить хорошие условия для роста, Кондратенок советует вносить удобрения непосредственно в лунки. Предпочтительно использовать органические удобрения, такие как биогумус, перепревший навоз или компост. В каждую лунку нужно насыпать одну-две горсти биогумуса и обязательно добавить средство от вредителей, особенно от майского жука.

Агроном также рекомендует внесение суперфосфата, который содействует развитию корневой системы растений. В каждую лунку следует добавить половину чайной ложки суперфосфата.

После подготовки грядок можно приступить к посадке. Важно, чтобы корневая шейка куста (так называемое «сердечко) не была погружена в землю, иначе растение может погибнуть. Корни следует аккуратно разложить в лунке, избегая их загибания вверх, так как это препятствует нормальному укоренению.

После посадки кустики клубники необходимо тщательно полить, расходуя не менее одного литра воды на одно растение. Такой подход позволит обеспечить сильный и здоровый рост, гарантируя в дальнейшем богатый урожай, заключила эксперт.

Ранее о том, как правильно ухаживать за смородиной, чтобы она давала хороший урожай, рассказал агроном Андрей Туманов. Специалист советует каждый год удалять по два-три старых побега, освобождая пространство для молодых. По его мнению, регулярная формирующая обрезка стимулирует рост новых ветвей с высоким урожаем.