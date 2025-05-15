Если у вас сломался распылитель на флаконе, не спешите его выбрасывать. Решение есть – и оно максимально простое. Все, что вам понадобится, это обычный шприц. От него нужно только металлическая игла.

Сначала аккуратно загните иглу при помощи бокорезов, чтобы получился удобный изогнутый наконечник. Затем закрепите сверху небольшую шайбу или упор, чтобы игла хорошо держалась на горлышке флакона.

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В итоге у вас получится компактный и точный распылитель, которым удобно смазывать любые детали – даже в труднодоступных местах, вроде замочной скважины или мелких механизмов.

Подробнее о том, как починить распылитель рассказал в своем видео блогер @nechetoff.