Зачем обрабатывать известью старые деревья

Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина объяснила, что стволы садовых деревьев ранней весной белят известью, чтобы защитить кору от температурных перепадов.

Белить следует только старые, более уязвимые деревья, молодым этот способ ухода не нужен, поделилась она в беседе с Life.ru.

По словам Ганичкиной, более эффективным способом ухода за деревьями является очистка коры от мха.

В заключение специалист напомнила, что побелка, кроме прочего, может защитить деревья от зайцев и мышей, особенно если в раствор добавить медный купорос.

Ранее садовод Надежда Кашнова рассказала, что можно посадить в огороде в мае. По её словам, это, в частности, различные сорта картофеля.