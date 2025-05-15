Каким культурам заморозки навредят больше всего

Агроном Ганичкина назвала культуры, которым заморозки навредят больше всего
В садах россиян из-за заморозков больше всего пострадают плодовые культуры, которые на момент похолодания уже набрали цвет. Об этом сообщила специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.
По ее словам, при такой низкой температуре нет ни роста, ни развития. В первую очередь пострадают вишня, черешня и яблони.
— Может быть, какие-то растения, какие-то цветки и почки еще выдержали. Может быть, умеренный урожай можно ожидать. И еще смотря где: даже в более южных регионах почти тоже все плодовые и ягодные пострадали. В основном которые цвели, — уточнила эксперт.
На малине и смородине заморозки, вероятнее всего, так сильно не отразятся. Однако в случае с ними холодный дождь мог смыть пыльцу.
Гораздо лучше обстоят дела с теплолюбивыми овощными культурами, которые большинство дачников, скорее всего, еще не высадили в открытый грунт — это кабачки, патиссоны и огурцы. По словам агронома, эти растения высаживают в первой декаде июня или в конце мая.
— А пoсеянная мoрковь, свекла, горох, зеленые культуры, капуста, картoфель, который еще даже у некотoрых не взошел, — они не пострадали, — отметила Ганичкина.
Синоптики начали фиксировать небольшой рост температуры, поэтому эксперт посоветовала сеять семена, если это еще не сделано. Дожди, по ее словам, благоприятны для высадки.
— Все, кто огурцы, помидoры, перцы, баклажаны, арбузы, дыни не высадил в теплицу, пусть сейчас высаживают. Очень хорoший период будет — теплo и хорошo, без заморозков. А что с плодoвыми — будем в дальнейшем смотреть, как завязываться будут, какие oставшиеся цветки живые, — заключила специалист в беседе с Life.ru.
Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал, каким святым нужно молиться о спасении сельскохозяйственных культур от дождей и заморозков.