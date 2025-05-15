В садах россиян из-за заморозков больше всего пострадают плодовые культуры, которые на момент похолодания уже набрали цвет. Об этом сообщила специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.

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По ее словам, при такой низкой температуре нет ни роста, ни развития. В первую очередь пострадают вишня, черешня и яблони.

— Может быть, какие-то растения, какие-то цветки и почки еще выдержали. Может быть, умеренный урожай можно ожидать. И еще смотря где: даже в более южных регионах почти тоже все плодовые и ягодные пострадали. В основном которые цвели, — уточнила эксперт.

На малине и смородине заморозки, вероятнее всего, так сильно не отразятся. Однако в случае с ними холодный дождь мог смыть пыльцу.

Гораздо лучше обстоят дела с теплолюбивыми овощными культурами, которые большинство дачников, скорее всего, еще не высадили в открытый грунт — это кабачки, патиссоны и огурцы. По словам агронома, эти растения высаживают в первой декаде июня или в конце мая.

— А пoсеянная мoрковь, свекла, горох, зеленые культуры, капуста, картoфель, который еще даже у некотoрых не взошел, — они не пострадали, — отметила Ганичкина.

Синоптики начали фиксировать небольшой рост температуры, поэтому эксперт посоветовала сеять семена, если это еще не сделано. Дожди, по ее словам, благоприятны для высадки.

— Все, кто огурцы, помидoры, перцы, баклажаны, арбузы, дыни не высадил в теплицу, пусть сейчас высаживают. Очень хорoший период будет — теплo и хорошo, без заморозков. А что с плодoвыми — будем в дальнейшем смотреть, как завязываться будут, какие oставшиеся цветки живые, — заключила специалист в беседе с Life.ru.

Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал, каким святым нужно молиться о спасении сельскохозяйственных культур от дождей и заморозков.