Дачников призвали расставить по огороду пятилитровые бутылки

Пятилитровые бутылки помогут дополнительно защитить помидоры от холода. Расставить их по огороду призвал российских дачников председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, пишет NEWS.ru.

Прежде чем накрыть растение, нужно отрезать дно емкости, отметил эксперт.

«Пока рассада не выросла, вся эта конструкция наставляется на нее сверху», — посоветовал Туманов.

По словам садовода, эту конструкцию нужно оставлять на время ночных заморозков. Днем, когда тепло, бутылку можно снять с томатов. При этом Туманов подчеркнул, что любая температура ниже нуля очень опасна для помидоров и рискует их погубить.

Ранее россиянам назвали простое и действенное средство от тли на даче. Избавиться от вредителя поможет обычное хозяйственное мыло, которое нужно натереть на терке и развести в литре воды. Получившимся раствором нужно опрыскать поврежденные растения.