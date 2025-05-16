Новый закон: каких теперь растений не должно быть на участке

В России продолжается активная борьба с борщевиком и другими сорными травами. За их неудаление с участков вводят санкции, специалисты разрабатывают различные способы их искоренения. Какие растения нужно удалять с участка, а какие запрещено выращивать — в материале ТАСС.

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Штрафы за борщевик

В Московской области теперь будет действовать штраф за неудаление с участка борщевика. Депутаты Мособлдумы приняли соответствующий закон 15 мая. В соответствии с ним собственники земельных участков должны будут выплатить 5 тыс. рублей в случае непроведения мероприятий по удалению борщевика Сосновского. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее в Подмосковье действовал дифференцированный размер штрафа — для физлиц от 2 до 5 тыс. рублей. В комитете Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку сочли это недостаточно эффективной мерой, граждане не были заинтересованы в устранении нарушений.

Как отмечается в пояснительной записке к закону, в прошлом году общая площадь поражения борщевиком в регионе составила 85 тыс. га (1,9% территории региона). Из них 55,9 тыс. га — участки, находящиеся в частной собственности, а 21,4 тыс. га — земли, находящиеся в муниципальной собственности.

Борщевик Сосновского — травянистое растение, опасное для человека и экосистемы. Попадание его сока на кожу вызывает тяжелые ожоги с волдырями, а его пыльца может вызвать раздражение дыхательных путей, тошноту, головокружение и потерю сознания.

Не только штрафами

Россельхознадзор рассчитывает уже в текущем году победить борщевик Сосновского с помощью новой разработки. Как отмечал руководитель ведомства Сергей Данкверт, в данный момент создается биопестицид на натуральных основах грибов, которые сложно подавить.

Для борьбы с борщевиком используют и другие средства. В начале мая на горячей линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по борщевику заработал голосовой помощник с искусственным интеллектом. Ему можно в любое время суток сообщить о месте обнаружения борщевика. Он оперативно обрабатывает информацию и передает ее операторам.

За какие еще сорняки могут оштрафовать

В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены санкции за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками. Статья 10.1 предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц — от 500 до 1 тыс. рублей; на юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Перечень сорных растений, подлежащих удалению, содержится в постановлении правительства России о признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства РФ. В числе таковых, помимо борщевика Сосновского, содержатся и другие многолетние сорные растения, в том числе одуванчик, полынь, сныть, лютик, тысячелистник, мята полевая, пырей ползучий, хвощ полевой, колосняк ветвистый (острец), свинорой пальчатый, все виды молочая, горчак розовый, вьюнок полевой (березка) и др.

Удалять также необходимо чертополохи разных видов, белену черную, донник желтый и белый, ромашку непахучую, смолевку белую, лебеду татарскую, подсолнечник сорно-полевой, просо сорное, мак-самосейку, фиалку полевую и т.д.

В числе карантинных растений, от которых тоже необходимо избавляться, в перечне обозначены ипомея плющевидная и ямчатая, подсолнечник реснитчатый, череда волосистая, амброзия многолетняя, полыннолистная и трехраздельная, горчак ползучий, волчеягодник и др.

Какие растения нельзя выращивать на даче

Растения и грибы, которые нельзя выращивать на садовом участке, обозначены в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 года №934. В соответствии с ним к растениям, подлежащим контролю на территории страны, относятся, в частности, голубой лотос, грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, ибога, ипомея трехцветная, кактус, содержащий мескалин, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный, мимоза хостилис, роза гавайская, шалфей предсказателей, эфедра и др.

Постановлением также утверждены крупный и особо крупный размеры этих растений.

Ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрена статьей 231 УК РФ. Санкция предполагает штраф до 300 тыс. рублей или в размере дохода за период до двух лет либо до 480 часов обязательных работ. Также возможно ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет.