Ученые выяснили, как планировка сада влияет на душевное состояние

Фонтаны, лавочки, камни, деревья... Все сады состоят из этих элементов, но влияют они на прогуливающихся отдыхающих по-разному, хотя на большинство из них — благотворно. Секрет успокаивающего действия сада попробовали раскрыть японские ученые.

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Они сравнили влияние знаменитого сада Мурин-ан в Киото с менее тщательно ухоженным университетским садом. Результаты экспериментов можно узнать на страницах журнала Frontiers in Neuroscience.

«Правильно спроектированные японские сады отличаются выразительными и абстрактными пейзажами, детально продуманными. Они побуждают зрителя дольше наблюдать, чтобы понять композицию и смысл сцены, в то время как взгляд блуждает больше и быстрее», — объясняет профессор Сейко Гото из Университета Нагасаки, специализирующаяся на ландшафтной архитектуре.

«Мы обнаружили корреляцию между быстрым перемещением взгляда, снижением частоты сердечных сокращений и улучшением настроения. Снижение стресса у зрителей, наблюдающих за хорошо продуманным японским садом, во многом связано с дизайнерскими особенностями, которые заставляют зрителя часто и быстро перемещать взгляд по горизонтали», — добавил профессор Карл Херруп, нейробиолог из Питтсбургского университета.

Созерцание сада

В начале 2023 года исследователи воспользовались санитарным днем в саду Мурин-ан, чтобы никто не мешал. Схожим образом была обеспечена чистота эксперимента в саду при Киотском университете. И там, и там 16 студентов провели по семь минут, любуясь природной красотой. В это время отслеживались движения глаз, частота сердечных сокращений до и во время наблюдения, а также настроение до и после просмотра садов.

В отличие от университетского сада, при созерцании Мурин-ан добровольцам пришлось гораздо шире охватывать его взглядом.

«Чтобы привлечь такое пристальное внимание зрителя, важны не только качество дизайна, но и качество ухода, — говорит Гото. — Взгляд зрителя продолжает двигаться, чтобы найти больше очарования в ухоженных деревьях и безупречной земле».

Участники признались, что чувствовали себя более расслабленными, им больше понравилось и они хотели бы вернуться в сад Мурин-ан, чем в университетский сад. Мурин-ан также оказывает успокаивающее действие на частоту сердечных сокращений и улучшает настроение.

Оазисы для здоровья

Оба сада (как и все остальные) состоят из одних и тех же объектов, но в Мурин-ан они больше распределены по горизонтали, а в университет университетском саду сосредоточены в центре поля зрения.

«Мурин-ан был спроектирован как сад для созерцания, которым нужно наслаждаться с определенной точки зрения относительно элементов дизайна. Именно это внимание к деталям приковывает взгляд к узорам, снимающим стресс», — заметил Херруп.

Результаты исследования могут быть искажены из-за недостаточного времени экспериментов и ограниченности выборки участников, допустили авторы. Однако другие их работы показали, что положительное влияние садов выходит за рамки таких факторов, как возраст, этническая принадлежность и когнитивный статус.

Помощь стареющему населению

Ученые рассчитывают, что их результаты будут полезны в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями.