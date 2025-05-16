Как правильно подготовить кондиционер к лету

Автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов считает - сам по себе кондиционер, как аппарат для создания комфортных жизненных условий, должен работать постоянно. Этот полезный бытовой агрегат стоит на страже здоровья сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и хранит наш сон. Именно поэтому его четкая работа нуждается в регулярном сезонном обслуживании. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«Качество сна тоже очень зависит от прохлады в помещении. В идеале температура нужна на уровне +16…18 градусов. Также может возникнуть опасная ситуация, когда человек недоспавший из-за жары сядет за руль, у него будут микрозасыпания, что часто становится причиной автомобильных аварий, в том числе со смертельным исходом. Поэтому кондиционер должен работать бесперебойно», – напоминает эксперт.

По мнению Малоземова, для надежной работы систем кондиционирования воздуха их нужно регулярно обслуживать и готовить к сезону, независимо — зима это или лето, поскольку в корпусе, фильтрах и дренаже кондиционера могут скапливаться тополиный пух, пыль, грязь и болезнетворные бактерии.

Для поддержания работы кондиционера эксперт советует раз в сезон менять и промывать его фильтрующие элементы, которые, кстати, вынимаются и вставляются без особого труда. Однако для работ по прочистке дренажных коммуникаций прибора лучше вызвать специалиста.