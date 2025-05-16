Как помочь домашним животным адаптироваться на даче?

Спасаясь от шумной городской среды, многие берут на дачу своих горячо любимых питомцев. Как правильно организовать быт домашних животных, чтобы провести долгожданные выходные без происшествий? Читайте в материале MIR24.TV.

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«Начну с того, что из-за смены обстановки стрессу более подвержены кошки, а не собаки. Стресс — это реакция приспособления питомца к новым условиям. Но если ваш любимец из года в год ездит на одну и ту же дачу, то ни о каком стрессе и периоде адаптации речи быть не может», — Екатерина Чикилева, ветеринарный врач.

Специалист подчеркивает, что владельцу следует понимать характер своего животного. Необходимо оценить, насколько поездка за город действительно необходима вашему любимцу. Если без путешествия не обойтись, а владелец знает, что животное тяжело переносит смену обстановки, то лучше всего подготовить его успокоительными препаратами по рекомендации ветврача.

«Кошку следует перевозить исключительно в переноске, чтобы она служила ей защитным уголком, где можно безопасно пережить все волнующие моменты, — говорит Чикилева. — Будет хорошо, если возьмете с собой ее любимое одеяло (это также может быть любимая игрушка, когтеточка или лежанка). Словом, необходимо взять с собой то, что будет пахнуть родным домом. Это придаст животному спокойствия».

Если ваше совместное путешествие на дачу произошло впервые, старайтесь не оставлять своего питомца без внимания. Не забудьте аптечку.

«Нежелательно оставлять кошку в полном одиночестве до тех пор, пока она полностью не освоится. Помните, хозяин — это защита, с которой животное всегда чувствует себя в безопасности. Ваше внимание также поможет быстрее адаптироваться к новому месту. Нельзя запирать питомца в клетке, а городскую собаку — сажать на цепь. Можно предложить маленькому члену семьи вместе изучать местность. И самое важное: обязательно защитите животное от биологических опасностей. Вакцинация, обработка от клещей и блох обязательны», — подчеркнула собеседница MIR24.TV.

Также не опрыскивайте цветы и посевы, когда рядом резвится собака. Даже если ваш друг ранее не проявлял интереса к травам и растениям, его может привлечь незнакомый запах. Исключите доступ к местам хранения удобрений и мусорным ящикам.

И помните, отдельная сумка для вашего любимца не является прихотью со стороны любящего хозяина. Это необходимость. Если все нужное для питомца будет лежать отдельно, то необходимое можно достать в нужный момент, не потратив при этом на поиски силы и время. Ни в коем случае не забывайте про привычный для собаки режим дня: можно гулять с ней подольше, но примерно в то же время, что и в городе.