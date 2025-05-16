Кинолог предупредил, что может ослабить иммунитет собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил, что собаке требуется сна намного больше, чем человеку. У взрослого питомца продолжительность сна может составлять от 14 до 16 часов, а у щенков — до 22 часов.

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Недосыпание вредит здоровью животных и может привести к сбоям иммунной системы, объяснил он в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, хозяин должен обеспечить собаке комфортное и безопасное место для сна, а также не тревожить питомца, пока он спит. Особенно не стоит этого делать во время фазы глубокого сна со сновидениями. Даже поглаживание в такой момент может напугать собаку и нарушить её покой, предупреждает кинолог.

Кроме того, Голубев рекомендовал избегать слишком активных игр непосредственно перед ночным сном, иначе собака может перевозбудиться и нарушить покой хозяина.

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