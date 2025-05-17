Почему люди начали массово сдавать кровь питомцев

Россияне стали массово сдавать кровь питомцев и зарабатывать на этом. «Вечерняя Москва» узнала, сколько за это платят и как еще люди пытаются нажиться на своих животных.

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Цена доброго дела

За последние несколько месяцев спрос на услугу по сдаче крови питомца увеличился на 50 процентов. От одной процедуры можно получить до 40 тысяч рублей, поскольку миллилитр крови стоит 350 рублей. Спрос на услугу вырос из-за раннего сезона клещей: от укусов у собак нередко случаются осложнения, и им требуется переливание. У кошек ситуация хуже — многие страдают хроническим лейкозом, поэтому донорская кровь нужна постоянно.

Стать донором может не каждый хвостатый: кошки должны быть возрастом от 1,5 до 7 лет и не менее 3 килограммов в весе. У собак возраст должен быть тот же, но вес уже не менее 20 килограммов. Донорство — дело благородное, позволяет помочь питомцам, попавшим в экстренные ситуации: операции, травмы, хронические заболевания. Однако специалисты предупреждают: сдавать кровь можно не чаще одного раза в три месяца, чтобы не навредить здоровью животного.

Берегитесь «коробочников»

К сожалению, есть и те, кто использует животных в качестве приманки. Нередко под видом волонтеров, собирающих средства на приют для бродячих зверей, скрываются живодеры. Распространенный пример — попрошайки, которых можно встретить в людных местах: возле метро и вокзалов, в электричках. Рядом, как правило, мирно спит какойнибудь пес или копошатся в коробке котята (отсюда название «коробочники»), и характерная картонка с надписью типа «Помогите на корм животным». Сами звери чаще всего находятся под действием транквилизаторов. Помните: настоящие волонтеры никогда не занимаются сбором средств на улице. И уж тем более не станут таскать за собой по городу животное, о котором заботятся.

Злой обман

Есть и другая уловка: вымышленные истории о том, что породистых щенков или котят хотят усыпить, и раздают бесплатно. Тем, кто хочет приютить животное, предлагают позвонить по номеру телефона. Он выглядит как обычный, только трубку никто не берет, а за звонок списывается немалая сумма.

Психика питомца

Не так давно в сети стали предлагать сеансы психолога для кастрированных котов. Стоимость начинается от 10 тысяч рублей. Как говорится в таких объявлениях, в рамках сеанса психолог «поможет восстановить самооценку и внутреннее «мяу» после кастрации». Идея помощи животным в адаптации после операции не лишена смысла, но важно отличать реальную поведенческую терапию от шарлатанства.

В поисках прибыли

В 1980–1990-е годы в условиях экономического кризиса граждане СССР искали дополнительные источники дохода.

Почем стекло. Сдача бутылок была не только способом утилизации стеклотары, но и возможностью немного заработать. Бутылки несли все: от детей до взрослых, и это стало частью культуры. Стоимость пустой бутылки зависела от ее содержимого. Тара от лимонада стоила 12 копеек, бутылки из-под водки и кефира — 15 копеек, а самая дорогая приносила 17 копеек.

Сдача бутылок была не только способом утилизации стеклотары, но и возможностью немного заработать. Бутылки несли все: от детей до взрослых, и это стало частью культуры. Стоимость пустой бутылки зависела от ее содержимого. Тара от лимонада стоила 12 копеек, бутылки из-под водки и кефира — 15 копеек, а самая дорогая приносила 17 копеек. Караван идет. «Челноки», люди, торгующие с рук, массово возили товары из Турции, Польши, Китая и продавали их на рынках. «Фарцовщики» перепродавали дефицитные импортные вещи (джинсы, сигареты, аудиотехнику). Не забывали и про самодельные товары: люди продавали домашнюю косметику (мыло, кремы), продукты с дачного огорода и самогон. Последний пользовался спросом: после антиалкогольной кампании алкоголь в магазине часто был низкого качества. Некоторые проворачивали полулегальные схемы: обменивали доллары «с рук» по выгодному курсу, спекулировали билетами. Другие продавали личные вещи: антиквариат, книги, одежду и технику.

Филипп Тумасьян, ведущий зоолог Московского зоопарка:

«Нормы по сдаче крови у животных есть, как и людей. И они научно обоснованы. Если сдавать кровь чаще нормы, без последствий для организма это не обойдется: будет анемия и ослабление иммунитета. Возможно, чтобы не было "вредителей", нужен надзорный орган, который следил бы за тем, как хозяева обращаются со своими питомцами».

Донорская кровь животных — важный элемент в ветеринарии, она используется в неотложных случаях и при штатных операциях, однако не каждый питомец может стать донором. Подробнее об этом рассказал главный врач столичной ветеринарной клиники и специалист высшей категории Михаил Шеляков.