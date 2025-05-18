Шесть ключевых правил для дачников

С наступлением теплой погоды МЧС Московской области напомнило, что в регионе с 19 апреля действует особый противопожарный режим, который предполагает в том числе запрет разводить костры и сжигать мусор. «Парламентская газета» выяснила, какие правила следует соблюдать на дачных участках, чтобы не омрачить свой отдых.

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Без конфликтов и опасных ситуаций

Особый противопожарный режим, введенный в Подмосковье, предусматривает полный запрет костров и сжигания мусора, тополиного пуха и сухостоя, в том числе на приусадебных участках, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Московской области.

По статье 20.4 КоАП штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физлиц может составить до 15 тысяч рублей.

Дачный сезон должен приносить радость и отдых, а не головную боль из-за проблем или конфликтов, считает депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. А потому знание своих прав и обязанностей, а также готовность к диалогу — залог комфортного отдыха.

Мангалы

Устанавливать мангал на садовых или огородных участках необходимо на безопасном расстоянии до зданий, сооружений и иных построек. Это не менее пяти метров, напомнил Чаплин. А расчищать от горючих материалов зону вокруг емкости надо в радиусе не менее двух метров.

Домашние животные

Владельцы животных должны соблюдать санитарные нормы и не допускать, чтобы питомцы причиняли неудобства окружающим. Если действия соседского животного наносят вред имуществу, а попытки договориться не приносят результатов, надо обратиться в районную администрацию для проведения проверки. В случае выявления нарушений можно пойти в суд.

«Помните, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Это справедливо и в отношении содержания домашних животных. Уважайте интересы соседей, и они ответят вам тем же», — отметил депутат.

Урожай

Вопрос о принадлежности урожая, особенно когда ветви деревьев переходят на соседний участок, часто становится причиной споров. Никита Чаплин объяснил, что, согласно закону, урожай с таких ветвей принадлежит тому, на чьем участке оказались плоды. Однако это не дает ему право самовольно собирать плоды с чужой территории.

«Лучший способ решить вопрос с урожаем — договориться с соседом. Предложите ему совместный сбор плодов или иной компромисс. Если договориться не удается, обратитесь в правоохранительные органы для защиты своих прав», — посоветовал Чаплин.

Тишина

Также Чаплин напомнил, что шумные работы, такие как покос травы или распилка дров, разрешены только в будние дни с 9:00 до 19:00. Слушать музыку и проводить увеселительные мероприятия допустимо с 7:00 до 23:00. Однако в разных регионах могут быть установлены свои ограничения.

«Уважайте право соседей на отдых и тишину. Не создавайте излишнего шума, особенно в ночное время и в выходные дни. Помните, что громкая музыка или шумные работы могут не только раздражать окружающих, но и негативно сказаться на их здоровье», — подчеркнул депутат.

В случае систематического нарушения тишины следует обращаться в полицию.

Границы участка

Неправильно установленные заборы и другие постройки, выходящие за пределы участка, — частая причина споров между соседями. Никита Чаплин посоветовал в первую очередь ознакомиться с планом межевания. При его отсутствии следует обратиться к геодезисту для проверки границ. В случае выявления нарушений — обратиться в администрацию муниципалитета.

Если спор не удается решить мирным путем, кадастровые инженеры проводят проверку, согласовывают границы с владельцами участков, устанавливают статус участка и определяют размер ущерба. В случае игнорирования требований следует также обращаться в суд, отметил депутат.

Деревья и постройки

Существуют нормы, регулирующие расстояние от построек и деревьев до границ участка. По словам Никиты Чаплина, минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка составляет 3 метра, до построек для содержания скота и высокорослых деревьев — 4 метра.

«Важно помнить, что постройки должны соответствовать категории земли, указанной в выписке. Соблюдение норм и правил застройки — это не просто формальность, а гарантия безопасности и комфорта для вас и ваших соседей. Не пренебрегайте этими требованиями, чтобы избежать проблем в будущем», — подчеркнул депутат.

Если нет разрешения на строительство, можно обратиться в суд, разъяснил Никита Чаплин. Если дом соседа затеняет ваш участок — суд может обязать его снести постройку или переделать ее.