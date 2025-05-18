Как сделать так, чтобы собаку не укачивало в машине

Собаки любят кататься на автомобилях, но с непривычки их может укачивать, поэтому приучать питомцев к путешествиям на машине следует постепенно. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Укачивание собаки в машине, или кинетоз, — довольно распространенный случай, который может превратить приятную поездку в настоящую проблему», — сказал собеседник агентства.

Специалист пояснил, что в моменты приступов укачивания хозяину важно понимать, что в 90% случаев основная причина плохого самочувствия собаки в дороге — слабый вестибулярный аппарат, особенно актуально это для щенков, поэтому кинолог призвал избегать в поездках суеты, громких звуков и резких маневров.

Избежать приступ можно, если постепенно приучать собаку к поездкам, указал Голубев. Сначала ее можно просто пускать внутрь на сиденье, чтобы собака поняла, что машина не таит в себе угрозы. Затем животное должно привыкнуть к движению, для этого можно каждый вечер делать с ним круг во дворе, рассказал эксперт. Также кинолог посоветовал сыграть на ассоциации и возить собаку не только к врачу, но и в парк или зоомагазин, чтобы у животного не было боязни автомобиля из-за поездок к ветеринару.

Среди прочего Голубев посоветовал кормить животное минимум за два часа до поездки и держать в автомобиле питьевую воду. Кроме того, не помешает заранее подготовить влажные салфетки, пакетики, подстилки и любимые игрушки собаки, а также всегда проветривать машину, отметил эксперт.

В случае если базовые методы не помогают преодолеть кинетоз, следует обратиться к ветеринару, чтобы он подобрал медикаменты, которые бы купировали приступы укачивания, резюмировал кинолог.

До этого Голубев объяснил, почему нельзя запрещать собаке лаять. Он объяснил, что лай для собак является способом коммуникации, возможностью заявить о себе и выразить свои эмоции. Попытка подавить это — лишение возможности выразить чувства, отметил эксперт.