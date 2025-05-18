Почему на природе важно держать собаку на поводке

Прогулка на природе с питомцем — одно из любимых занятий владельцев собак. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды напомнили горожанам о правилах поведения на зеленых территориях.

В Москве обитают более трех тысяч видов диких животных, а также встречаются краснокнижные представители фауны и флоры. Между тем многие собаки, следуя природному инстинкту, не прочь раскопать корни цветущего растения или засунуть любопытный нос в чью-то нору.

Существуют виды птиц, которые обустраивают гнезда прямо на земле. Они достаточно пугливы, чтобы покинуть свой дом и потомство при малейшем шуме. А собака, гуляющая без поводка, может не только испугать пернатых, но и разорить их гнезда.

Чибис

Узнать эту птицу можно по черному клюву, хохолку из длинных узких перьев и необычным звукам, которые они издают: «Чьи вы?». Чибисы гнездятся на полях, пойменных низкотравных лугах и обширных пустырях. Предпочитают влажные места, но населяют и сухие участки.

Серая славка

Верх у этой птицы буровато-коричневый, а крылья — рыже-коричневые. Гнездо серой славки представляет собой рыхлую неглубокую чашу из растительных материалов. Снаружи оно отличается обилием комочков светлого пуха. Обычно гнездо находится у самой земли в основании кустов или между жесткими стеблями травянистых растений.

Садовая славка

Окрас у этой птицы однотонный — серо-бурый. Гнездо имеет типичную для славок форму в виде чашечки. Птица вьет его между ветвями кустов или стеблями травянистых растений невысоко над землей. На участке обычно расположено несколько недостроенных самцом гнезд.

Полевой жаворонок

Верх у птицы серовато-коричневый и с черноватыми пестринами. Гнездо полевого жаворонка представляет собой корзинку из сухой травы, верхний край которой расположен на одном уровне с поверхностью почвы. Лоток гнезда выстлан тонкими травинками и корешками.

Во время прогулки следует надеть на питомца намордник и прикрепить поводок. Это предотвратит нежелательные инциденты, особенно если собака по натуре активная и любознательная.

Также нужно убирать за своим любимцем. Для этого пригодятся специальные пакеты для выгула собак.

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