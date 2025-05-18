Какие кошки меньше всего живут

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании и Национального университета Чунг Син на Тайване провели масштабное исследование, в котором изучили продолжительность жизни около 8 000 пород и разновидностей домашних кошек. Результаты их исследования полностью опубликованы в журнале Journal of Feline Medicine and Surgery.

Общие данные

Исследователи определили среднюю продолжительность жизни домашних усато-0полосатых в 11,74 года. Причем самцы живут почти на полтора года меньше, чем самки. Долгожителями стали представители бирманской породы кошек, ожидаемая продолжительностью жизни у них составила 14,42 года. А замыкают рейтинг сфинксы, живущие в среднем лишь 6,68 года.

Почему сфинксы живут так мало

Ученые объяснили такое разброс в данных средней продолжительности жизни в первую очередь генетическими особенностями пород. Так, голые кошки, к которым относятся сфинксы, более подвержены различным заболеваниям, в том числе кожным, которые могут привести к ранней смерти. Также длительное искусственное разведение сфинксов привело к появлению у них некоторых распространенных врожденных дефектов — пороков сердца, болезней глаз и слабых мышц — что также негативно влияет на продолжительность жизни. В меньшей степени это касается и других искусственно выведенных пород.

Среди других факторов, влияющих на продолжительность жизни котов, ученые назвали вес — кошки с избыточным весом, как правило, живут меньше своих стройных сородичей и образ жизни — активные кошки, ведущие здоровый образ жизни, живут дольше.