Эксперты раскрыли, как вырастить крупные томаты с помощью простой подкормки – всего два ингредиента и вы не узнаете свои грядки!

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Многие дачники хотят вырастить на своих грядках крупные алые томаты, но даже не догадываются, что их размер зависит не только от сорта. Увеличить его можно с помощью простой подкормки, которая готовится буквально из двух ингредиентов.

Достаточно взять витамин В12, который продается в любой аптеке, и сахар. Одну ампулу витамина нужно развести в десяти литрах слегка теплой воды и добавить туда ложку сахара. Полученной смесью нужно поливать кусты томатов, когда те начнут цвести. Повторить подкормку можно, когда плоды созреют.

Витамин B12 поможет стимулировать почвенные бактерии, укрепит клеточные мембраны и снимет стресс у кустов, который возникает при недостатке воды, сильной жаре или холоде. Сахар же будет питать и бактерии, и сами томаты, рассказал эксперт канала "Твоя дача".