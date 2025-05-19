Ветеринары назвали странные поступки кошки, которые должны насторожить

Утрата интереса к игрушкам со стороны кошек выступает тревожным сигналом, это может указывать на наличие скуки или депрессии. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

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Кроме того, насторожить должно то, что всегда «разговорчивая» кошка замолкает или, наоборот, начинает громко и часто мяукать без видимой причины. Так животные могут просить внимания или показывать, что им больно. К опасным сигналам эксперты отнесли изменения в поведении, например, навязчивость или отстраненность, нежелание пользоваться лотком, а также выбор неестественного места для сна. Это может быть способом справиться с тревогой.

«Если ваш спокойный кот вдруг начинает крушить кашпо, драть мебель или залезать туда, где раньше не бывал — он, возможно, так борется со стрессом или пытается привлечь ваше внимание», — добавили в сообщении.

Ветеринар Антон Моднов до этого говорил, что снижение стресса поможет кошкам прожить долгую, комфортную и здоровую жизнь, поскольку это главный фактор долголетия. Он также посоветовал обустроить в доме укрытия, лазалки и приобрести игрушки.