Агроном рассказала, как спасти растения на огороде от жары

Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина рассказала в беседе с RT, как ухаживать за растениями во время солнечной погоды.

«До +25 °С не сжигается ничего. Сжигается растение солнцем, когда огородники поливают днём по растениям. На листочках остаются капли, которые как линзы работают. Потом на растениях появляются пятна — ожоги», — поделилась она.

Ганичкина также отметила, что в теплице при +25 °С необходимо открывать двери.

«Самое главное, земля должна быть влажной. Поливают по земле, а не по растениям. Можно развести стакан извести и побрызгать по кровле теплицы веничком, если там стёкла совсем толстые», — посоветовала агроном.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что к концу недели в Москве потеплеет до +24 °С.