Как защитить дачные растения от тли

С тлей необходимо бороться только в том случае, если ее очень много. Об этом рассказал председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов.

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По его словам, полностью насекомое искоренить из сада все равно не получится. Кроме того, если не будет тли, то дачник столкнется с более серьезными проблемами.

— Тля — это хороший такой элемент в пищевой цепочке. Если вы на корню уничтожите тлю, то будет больше проблем, не будет насекомых, которые питаются тлей, потому что на тлю охотников очень много, начиная от всем известной божьей коровки, не говоря уже про ее личинки, и заканчивая мелкими птицами, которые тоже поклевывают тлю. Так что будете с тлей бороться, запомните: если бороться, то без всякого экстремизма, когда уж совсем караул, — рассказал эксперт.

Специалист добавил, что вредителей можно смыть обычной водой, если их не очень много. Против тли также отлично работает любой разрешенный инсектицид. Можно воспользоваться народными средствами: они не всегда эффективны, но их можно использовать как профилактику. Например, мыльный раствор. Чтобы борьба была эффективной, обработку нужно сделать несколько раз, сообщает «Радио 1».

Биолог Михаил Воробьев рассказал, ожидать ли нашествия тли в Подмосковье.

Все, у кого есть сад, понимают, насколько важно вовремя обрабатывать его от вредителей. Чтобы грамотно подобрать время обработки, есть соответствующий «календарь» с фазами. Когда и чем нужно обрабатывать сад — в материале «Вечерней Москвы».