Врач ответила, существуют ли гипоаллергенные породы кошек

Гипоаллергенных пород кошек не существует, так как все породы выделяют провоцирующий проблемы со здоровьем мажорный белок. Об этом Москве 24 рассказала аллерголог Оксана Шабалина.

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По ее словам, мажорный белок есть в выделениях животных, например слюне, поте и моче. Также его содержат шерсть и перхоть.

"Крупная, пушистая, очень активная кошка будет создавать высокую концентрацию аллергена во вдыхаемом воздухе. Маленькое, короткошерстное и спокойное животное в этом плане более безопасно. Однако эти кошки также будут аллергенны, если их гладить, обнимать и тем более пускать в свою постель".

Лысые кошки, в том числе сфинксы, тоже не безопасны для аллергиков.

"Их кожа выделяет смазку, содержащую мажорный белок. Из-за этого они могут вызывать очень сильную контактную аллергию", – отметила врач.

Прежде чем заводить питомца, Шабалина посоветовала сдать анализ крови, выявляющий реакцию на кошек. Другой вариант – заблаговременно познакомиться с животным: сначала побыть с ним минут 15–20, а примерно через неделю повторить контакт.

"Если после двукратного общения аллергической реакции не последует, животное, скорее всего, можно брать домой", – отметила эксперт.

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