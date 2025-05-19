Многие выбрасывают терку, когда она перестает хорошо натирать продукты. Но на самом деле ее легко можно заточить в домашних условиях — покупать новую не придется.

Для этого понадобится только обычная фольга. Отрежьте кусок, скатайте его в плотный шар и пройдитесь им по поверхности терки снизу вверх, то есть в обратном направлении. Такой способ помогает заточить грани отверстий и вернуть терке прежнюю остроту.

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Уйдет всего пара минут, а результат приятно удивит: терка снова будет легко справляться с сыром, овощами и другими продуктами.

Подробнее об этом лайфхаке рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.