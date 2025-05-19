Лабрадор-ретривер и другие породы собак, которые любят детей

Если в семье есть ребёнок, то важно, чтобы питомец относился к нему дружелюбно. Вот на какие породы собак в это случае стоит обратить внимание.

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Лабрадор-ретривер. Эта порода обожает детей и готова играть с ними в любые игры. У лабрадоров также устойчивая психика, они не боятся шума и резких движений, хорошо переносят тактильный контакт, не склонны к агрессии.

Золотистый ретривер. Такие собаки обладают высоким интеллектом, мягким характером, очень спокойны. Идеально подходят они для семей с детьми разного возраста.

Бигль. Эти собаки подходят активным детям. Правда, всю же эта порода требует внимания и воспитания.

Пудель. Пудели умные, чистоплотные, очень легко обучаются.

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Кавалер кинг чарльз спаниель. Такие собаки любят спокойные игры, не склонны к суете и шуму. Хорошо подходят интровертам.

Бернский зенненхунд. Эта порода умеет быть осторожной с детьми. Правда, собаки это большие.

Бостон-терьер. Он любит быть в центре внимания, быстро привыкает к ритму семьи, легко обучается, любит играть или просто лежать рядом.

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