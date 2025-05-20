Какой ген делает кошек рыжими

Учёные нашли ген, который делает кошек рыжими
Большинство рыжих кошек на самом деле имеют одну генетическую мутацию, которая их делает рыжими. Эксперты определили делецию ДНК, которая заставляет пигментные клетки производить жёлто-красный цвет вместо стандартного коричнево-чёрного.
Генетик Крис Кейлин из Стэнфордского университета и её коллеги проанализировали ДНК примерно 30 кошек. Так они выявили делецию около гена под названием Arhgap36.
Было обнаружено, что делеция усиливает выработку белка, кодируемого Arhgap36, но исключительно в пигментных клетках. Белок предотвращает активацию генов, которые необходимы только для создания коричнево-чёрного пигмента, оставляя вместо него более легко создаваемый жёлто-красный пигмент.
Учёные из Японии выявили ту же делецию, изучив ДНК почти 60 кошек. Они тоже пришли к выводу, что чем больше белка Arhgap36 вырабатывается, тем менее активными становятся гены, участвующие в производстве коричнево-чёрного пигмента.