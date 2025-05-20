Какой ген делает кошек рыжими

Большинство рыжих кошек на самом деле имеют одну генетическую мутацию, которая их делает рыжими. Эксперты определили делецию ДНК, которая заставляет пигментные клетки производить жёлто-красный цвет вместо стандартного коричнево-чёрного.

© Ferra.ru

Генетик Крис Кейлин из Стэнфордского университета и её коллеги проанализировали ДНК примерно 30 кошек. Так они выявили делецию около гена под названием Arhgap36.

Было обнаружено, что делеция усиливает выработку белка, кодируемого Arhgap36, но исключительно в пигментных клетках. Белок предотвращает активацию генов, которые необходимы только для создания коричнево-чёрного пигмента, оставляя вместо него более легко создаваемый жёлто-красный пигмент.

© Stefano Stefani/Getty Images

Учёные из Японии выявили ту же делецию, изучив ДНК почти 60 кошек. Они тоже пришли к выводу, что чем больше белка Arhgap36 вырабатывается, тем менее активными становятся гены, участвующие в производстве коричнево-чёрного пигмента.