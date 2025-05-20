Как сохранить свежесть одежды в шкафу

Что делать, если вещи в шкафу начинают неприятно пахнуть? Достаточно взять пару контейнеров и положить в них то, что есть в каждом доме.

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Как приятно доставать из шкафа чистые отглаженные вещи. Но что делать, если любимая одежда вдруг начинает неприятно пахнуть, несмотря на то что она была постирана. Самый простой вариант избавления от вони – хорошо почистить всю одежду и обувь, а также провести влажную уборку в шкафу: в воду, которой вы будете мыть полки, можно добавить немного лимонного сока или уксуса.

Однако проблема может заключаться в высокой влажности внутри шкафа, которая и создает этот затхлый запах. Чтобы проверить уровень влажности, возьмите стакан со льдом и поместите его в шкаф на пять минут. Если на внешней стороне стакана образовался конденсат, значит воздух слишком влажный. Чтобы исправить это, положите на полки небольшие контейнеры с содой или рисом – они впитают лишнюю влагу.

А избавиться от неприятного запаха помогут активированный уголь и сода. Также можно придать вещам аромат, поместив в шкаф душистое мыло или специальное саше. Информацией делится канал The Voice.