Зачем владельцам водить собак в фитнес-клуб

Владельцам собак следует водить питомца в фитнес-клуб для социализации и борьбы со стрессом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Социализация – важная часть воспитания, которую нельзя упустить. Еще в раннем возрасте собаку нужно знакомить с миром. Если улица для вас – пройденный этап, можно рассмотреть фитнес-клубы. Кроме того, здесь можно закрепить навыки дрессировки – любое упражнение сопровождается положительным подкреплением. Современные фитнес-клубы можно сравнить с санаториями: как правило, центры включают не только спортивные упражнения, но и ветеринарную помощь, а также услуги груминга. Здесь специалисты готовы помочь животным с разными проблемами со здоровьем или после травм. Также поход сюда станет отличным решением, если вам кажется, что самостоятельных занятий с собакой вам недостаточно», – сказал Голубев.

Он добавил, что занятия спортом также могут помочь собакам, которые испытывают стресс.

«Да, собаки тоже подвержены депрессии и стрессу. Бывают случаи, когда в фитнес-центры приходят хозяева с запросом улучшить настроение собаке. Если вы понимаете, что вашему питомцу будет хорошо в таком месте – можно попробовать. Главный принцип: ненасилие. Нельзя заставлять собаку делать что-то без ее желания», – пояснил Голубев.

Эксперт подчеркнул, что фитнес-клуб может быть необходим собакам с лишним весом и ожирением, специалисты составят индивидуальный план тренировок и восстановительных процедур для питомца.

Кроме того, по его словам, занятия в бассейне также могут помочь питомцам восстановиться после травм.