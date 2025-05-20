Что может убить собаку в жару

Профессиональный дрессировщик Адам Спайви предупредил владельцев собак об опасном заблуждении, которое может привести к гибели животного в жаркую погоду. Речь идёт о распространённой практике давать собакам кубики льда при тепловом ударе.

© Чемпионат.com

Эксперт объяснил, что при тепловом ударе резкое охлаждение организма льдом может вызвать шок. Это приводит к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. В критических случаях подобные действия могут ухудшить состояние животного.

При тепловом ударе нужно перенести собаку в прохладное место и постепенно её охлаждать смачивать лапы и тело водой комнатной температуры. Животному следует предложить прохладную (не ледяную!) воду для питья.

Признаки теплового удара у собак: