Оксблад: что нужно знать об этом стиле интерьера

Оксблад (Oxbläd) – это не просто стиль интерьера, это философия жизни, рожденная в скандинавских странах. Он вобрал в себя любовь к натуральным материалам, простоте форм и высокой функциональности.

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Оксблад – это стремление к созданию уютного и гармоничного пространства, где человек чувствует себя комфортно и спокойно.

В последние годы этот тренд набирает все большую популярность, и причин тому несколько. Во-первых, в современном мире все больше людей стремятся к экологичному образу жизни, а оксблад как нельзя лучше отражает эту тенденцию. Во-вторых, устав от суеты и хаоса, мы ищем умиротворения и тепла, которые дарит естественность и простота. И наконец, оксблад – это красиво и стильно.

Цель этой статьи – показать, как органично внедрить принципы оксблад в различные стили интерьера, чтобы создать в вашем доме атмосферу уюта, спокойствия и гармонии с природой.

Что такое оксблад: основные принципы стиля

Оксблад – это современное прочтение скандинавского дизайна, уходящее корнями в философию жизни северных народов. Исторически, скандинавы, окруженные суровой природой, ценили тепло домашнего очага и функциональность каждого предмета в доме. Именно поэтому оксблад делает акцент на натуральных материалах, светлых тонах и минимализме.

Характерные черты стиля оксблад

Натуральное дерево: дерево – основа стиля, используется в отделке стен, полов, мебели. Предпочтение отдается светлым породам, таким как береза, сосна, ясень.

дерево – основа стиля, используется в отделке стен, полов, мебели. Предпочтение отдается светлым породам, таким как береза, сосна, ясень. Светлые тона: белый, серый, бежевый – основа цветовой палитры. Они создают ощущение простора и наполняют помещение светом.

белый, серый, бежевый – основа цветовой палитры. Они создают ощущение простора и наполняют помещение светом. Минимализм: ничего лишнего, только функциональные и необходимые предметы. Пространство должно быть свободным и дышащим.

ничего лишнего, только функциональные и необходимые предметы. Пространство должно быть свободным и дышащим. Функциональность: каждый предмет в интерьере должен выполнять свою задачу и быть максимально удобным в использовании.

Оксблад часто сравнивают с другими скандинавскими стилями, такими как хюгге и лагом. Однако, если хюгге – это больше про атмосферу тепла и уюта, а лагом – про умеренность во всем, то оксблад – это про баланс между эстетикой и функциональностью, между простотой и индивидуальностью. В отличие от лофта, с его индустриальным шармом и грубыми материалами, оксблад более теплый и домашний.

Цветовая гамма: как выбрать оттенки оксблад для интерьера

Основа цветовой палитры оксблад – это спокойные, приглушенные природные тона. Белый – доминирующий цвет, он служит идеальным фоном для других оттенков и помогает визуально расширить пространство. Серый и бежевый добавляют глубины и текстуры. Важно выбирать оттенки, которые напоминают о природе: цвет песка, льна, камня, утреннего тумана.

Чтобы интерьер не казался монотонным, можно использовать акцентные цвета. Пастельные оттенки – бледно-розовый, мятный, голубой – добавят нежности и легкости. Тёмное дерево, например, в деталях мебели или отделке, создаст контраст и подчеркнет природность материалов. Зелень растений оживит пространство и наполнит его свежестью.

Примеры удачных комбинаций для разных комнат

Гостиная: белые стены, серый диван, деревянный журнальный столик, зеленые растения, пастельные подушки.

белые стены, серый диван, деревянный журнальный столик, зеленые растения, пастельные подушки. Спальня: белые стены, бежевое постельное белье, деревянная прикроватная тумбочка, льняные шторы.

белые стены, бежевое постельное белье, деревянная прикроватная тумбочка, льняные шторы. Кухня: белые шкафы, деревянная столешница, серый фартук, керамическая посуда.

Мебель и материалы в стиле оксблад

Мебель в стиле оксблад – это простые формы, функциональные решения и, конечно же, натуральное дерево. Отдавайте предпочтение мебели из светлых пород дерева с минимальной отделкой. Важно, чтобы мебель была не только красивой, но и удобной в использовании.

Текстиль играет важную роль в создании уютной атмосферы. Лён, шерсть, хлопок – натуральные ткани идеально подходят для стиля оксблад. Используйте их для штор, подушек, покрывал, обивки мебели. Текстиль должен быть мягким и приятным на ощупь.

Декор в стиле оксблад – это минимализм, но не пустота. Керамика ручной работы, плетёные корзины, минималистичные аксессуары из дерева или металла – все эти детали помогут создать атмосферу уюта и индивидуальности. Важно не перегружать пространство лишними предметами.

Освещение: как создать мягкий свет в духе оксблад

Естественный свет играет ключевую роль в создании атмосферы оксблад. Большие окна без тяжелых штор – идеальное решение. Если окна выходят на солнечную сторону, можно использовать легкие шторы из льна или хлопка, чтобы приглушить яркий свет.

Искусственное освещение должно быть теплым и мягким. Деревянные светильники, свечи, бра с абажурами из натуральных материалов создадут уютную атмосферу. Избегайте холодного и резкого света, который может испортить всю концепцию стиля.

Несколько советов по созданию освещения в духе оксблад

Используйте несколько источников света разной интенсивности.

Разместите светильники на разных уровнях: потолочные, настенные, напольные.

Используйте диммеры, чтобы регулировать яркость света.

Не забудьте про свечи – они добавят тепла и романтики.

Текстуры и детали: завершающие штрихи

Сочетание разных фактур – важный элемент стиля оксблад. Дерево, камень, грубая шерсть, лён – все эти материалы отлично сочетаются друг с другом и создают ощущение глубины и текстуры. Не бойтесь экспериментировать с разными фактурами, но помните о балансе.

Минимализм без пустоты – это искусство не перегружать пространство лишними предметами, но при этом создавать атмосферу уюта и индивидуальности. Не бойтесь оставлять свободное пространство, но не забывайте про детали, которые создают характер интерьера.

Растения в интерьере – обязательный элемент стиля оксблад. Они оживляют пространство, наполняют его свежестью и связывают с природой. Лучшие варианты для стиля оксблад – это неприхотливые растения с простыми формами, такие как суккуленты, папоротники, фикусы, монстеры.

Примеры интерьеров в стиле оксблад

Гостиная: уютный уголок с камином, диваном, укрытым пледом из грубой шерсти, и деревянным журнальным столиком. На полу – ковер из натурального волокна. На стенах – картины с пейзажами или абстрактными узорами в светлых тонах.

уютный уголок с камином, диваном, укрытым пледом из грубой шерсти, и деревянным журнальным столиком. На полу – ковер из натурального волокна. На стенах – картины с пейзажами или абстрактными узорами в светлых тонах. Спальня: спокойное и умиротворяющее пространство с белыми стенами, бежевым постельным бельем из льна и деревянной прикроватной тумбочкой. На окнах – льняные шторы. На полу – ковер из шерсти. На стене – картина с изображением природы.

спокойное и умиротворяющее пространство с белыми стенами, бежевым постельным бельем из льна и деревянной прикроватной тумбочкой. На окнах – льняные шторы. На полу – ковер из шерсти. На стене – картина с изображением природы. Кухня: функциональное и простое пространство с белыми шкафами, деревянной столешницей и серым фартуком. На полках – керамическая посуда ручной работы. На окне – горшок с зеленью.

Где купить предметы в стиле оксблад

Популярные бренды, предлагающие мебель и декор в стиле оксблад, включают в себя IKEA, HAY, Muuto, Normann Copenhagen и другие скандинавские марки. Однако, не обязательно ограничиваться только известными брендами.

Множество онлайн-магазинов и локальных производителей предлагают качественные и стильные предметы в духе оксблад. Обратите внимание на небольшие мастерские, которые производят мебель и декор ручной работы.

Если ваш бюджет ограничен, не отчаивайтесь. Существует множество бюджетных альтернатив, которые помогут создать интерьер в стиле оксблад без больших затрат. Ищите мебель на барахолках и в комиссионных магазинах, используйте DIY-проекты для создания декора, покупайте текстиль на распродажах.

Оксблад – это отличный выбор для тех, кто ценит уют, простоту, функциональность и гармонию с природой. Этот стиль позволяет создать в доме атмосферу спокойствия и умиротворения, где можно отдохнуть от суеты и насладиться красотой простых вещей.

Не бойтесь экспериментировать и адаптировать стиль под себя. Оксблад – это не строгий канон, а скорее философия жизни. Главное – создать пространство, в котором вам будет комфортно и уютно. Добавьте свои любимые цвета, фактуры и детали, чтобы сделать интерьер уникальным и отражающим вашу индивидуальность. Позвольте оксблад привнести в ваш дом тепло, свет и гармонию с природой!