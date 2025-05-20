Отрезать фольгу или пергамент ножницами – задача не из легких, а уж с пищевой пленкой справиться аккуратно и вовсе кажется невозможным. Но есть простой и практичный способ, о котором знают немногие. Вам понадобится только обычная нитка.

Отмотайте нужную длину фольги, положите нитку поперек, затем аккуратно загните фольгу по линии нитки. Придерживая один конец, потяните за другой – и фольга разрежется ровно. Тот же метод отлично работает с пергаментом: загибаем по нитке, разглаживаем – и тянем. Результат удивит: линия среза получается ровнее, чем после ножниц.

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Сложнее всего обычно работать с пищевой пленкой. Но и здесь нитка справляется: сначала заворачиваем продукт, кладем нитку поверх, подматываем рулон, чтобы нитка оказалась сверху, и резким движением тянем вверх.

Подробнее об этом лайфхаке рассказал в своем видео блогер @nechetoff.