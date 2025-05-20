Кинолог ответил, какая собака подойдет для детей и пожилых

Собаки этой породы дружелюбны, агрессии они не проявляют.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

«Это декоративная собака, подходит как собака-компаньон для детей, семьи, для пожилых людей. Это порода, которая не проявляет агрессии и становится лучшим добрым спутником. Её можно заводить детям-инвалидам, совсем маленьким детям и совсем пожилым людям. Мопсы очень любят общество, не любят оставаться одни, очень доброжелательные, позитивные, любят гостей, становятся лучшими друзьями для детей и пожилых людей. Они приносят очень много позитива, поэтому эмоционально они очень помогают хозяевам».

Международный День мопса отмечается 20 мая по всему миру.