Названы первые признаки болезней рассады

Изменение цвета листьев у садовых растений может быть первым признаком опасного заболевания. На что обращать внимание, чтобы вовремя заметить инфекцию у рассады, «Комсомольской правде» рассказал агроном Алексей Володихин.

© Lenta.ru

Тревожным сигналом, по наблюдениям эксперта, могут служить бледные, пожелтевшие, почерневшие и фиолетовые листья у растения. У больных растений листья могут покрываться пятнами, деформироваться и опадать. О заболевании могут свидетельствовать и темные прожилки. Если растение отстает в росте и вянет даже после полива, стоит задуматься о здоровье рассады, предупредил Володихин.

В большинстве случаев источником заражения становятся грибковые споры. Они активизируются в огородах и садах при похолодании и высокой влажности. Нередко дачники, пересаживая рассаду, ставят ее на холодный подоконник. Однако в остывшей почве создаются благоприятные условия для размножения грибков. Помимо этого, рассада может пострадать от бактериальных болезней и вирусов, а также дефицита питательных веществ.

Ранее агрономы предупредили дачников об опасности применения соды для уничтожения вредителей и грибка. Как оказалось, посыпая грядки этим средством, может уничтожить полезные микроорганизмы в почве, способствующие ее плодородию.