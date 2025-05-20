В Китае отроется первый фитнес-клуб для собак

С хвостиками будут заниматься профессиональные тренеры. В ближайшее время в Шанхае откроется первый фитнес-клуб для собак. Хозяева смогут оставить любимцев под присмотром опытных кинологов, которые помогут поддерживать здоровье и активность животных.

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Клуб оборудован залом с современными тренажёром, бассейном, реабилитационным и массажным кабинетами. А ещё после тренировки хвостики смогут вместе с хозяевами зайти в зоомагазин и выбрать полезное лакомство или новую игрушку.

Владельцы бизнеса рассказали, что поставили перед собой цель дать каждой собаке возможность вести активный и интересный образ жизни. Для каждого питомца будет составляться индивидуальный план тренировок и программа питания.