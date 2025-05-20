Ученые выяснили, почему нельзя мыть пластиковые контейнеры в посудомойках

Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, что обычная мойка пластиковых контейнеров в посудомоечной машине приводит к попаданию в сточные воды миллионов микро- и нанопластиковых частиц. Исследование опубликовано в научном журнале ACS ES&T Water.

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Один цикл работы посудомоечной машины с пластиковой посудой выбрасывает около 920 тысяч микрочастиц пластика. В масштабах одного домохозяйства это составляет до 33 млн частиц в год. Хотя общая масса этого пластика невелика – около 6 мг на человека в год (четверть веса рисового зерна), кумулятивный эффект миллионов домов вызывает обеспокоенность экологов.

Как пояснил доктор Элвис Окоффо, ведущий автор исследования, высокие температуры (до 70°C), агрессивные моющие средства и механическое воздействие в посудомоечных машинах разрушают пластик. Особенно уязвимы контейнеры для хранения пищи и пластиковая кухонная утварь.

Ученые предлагают несколько способов снижения выбросов — от разработки более прочных к вымыванию пластиков до установки специальных фильтров и перехода на ручную мойку пластиковых изделий.

Исследователи подчеркивают, что даже небольшие изменения в привычках миллионов людей могут значительно уменьшить глобальную пластиковую нагрузку на окружающую среду.